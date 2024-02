Medaglia d'oro per l'associazione cuochi SEML

L'Associazione Cuochi SEML Stabiese Equana e Monti Lattari trionfa con la MEDAGLIA D'ORO ai Campionati della Cucina Italiana dopo lunghe sfide e sacrifici" Nel corso dei Campionati della Cucina Italiana, l'evento più importante sul fronte delle competizioni culinarie nazionali, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, giunti alla loro 8ª edizione, l'Associazione Cuochi SEML Stabiese Equana e Monti Lattari ha dimostrato la propria eccellenza culinaria vincendo la medaglia d'oro.

Il successo è il frutto di impegno, passione e dedizione nei confronti della tradizione gastronomica locale e dei monti Lattari. Lavorare sodo, acquisire competenze e rimanere focalizzati su obiettivi a lungo termine sono elementi chiave per ottenere risultati significativi.

I sacrifici, che potrebbero comprendere rinunce personali o momenti difficili, diventano investimenti nel proprio futuro.

Ogni sforzo profuso contribuisce a costruire una base solida per il successo personale e professionale.

L' associazione cuochi SEML Stabiese Equana e Monti Lattari si prepara per nuove sfide gastronomiche e strizza l'occhio alle IKA CULINARY OLYMPICS le prestigiose olimpiadi culinarie, dove chef provenienti da tutto il mondo si riuniranno e competeranno per aggiudicarsi un prestigioso podio.

Il medagliere dei soci della SEML così composto: MEDAGLIA D'ORO CUCINA CALDA A SQUADRA TEAM MANAGER Giovanni Ripa CAPITANO Luigi Nastro PASTRY CHEF Tommaso De Rosa PRIMO PIATTO CHEF Luigi Malafronte PRIMO PIATTO CHEF Francesco Greco MAIN COURSE CHEF Nicodemo Catapano, AMOUSE BOUCHE CHEF Luigi AIELLO HELPERS Erbusto Andrea Sallustio Giovanni Anno Michele MEDAGLIA D'ARGENTO STREET FOOD CHEF Aniello Somma CHEF Luigi Suarato CHEF Pasquale Savarese MEDAGLIA D'ARGENTO MISTERY BOX SENIOR CHEF Pasquale Cerchia JUNIOR CHEF Michelangelo Di Sieno MEDAGLIA DI BRONZO K1 SENIOR CHEF Salvatore Vicedomini CHEF Cerchia Pasquale MEDAGLIA DI BRONZO K1 JUNIOR CHEF Michelangelo Di Sieno



