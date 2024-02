Eurochocolate, Avellino capitale del "cibo degli dei"

Cento tonnellate di cioccolato.

Sono quelle che saranno consumate nella edizione speciale di Eurochocolate che per sei giorni si svolgerà ad Avellino.

Stamattina il taglio del nastro della kermesse affidato al fondatore e presidente, Eugenio Guarducci, e alla vice sindaco del capoluogo irpino, Laura Nargi. Oltre cento stand posizionati tra Piazza della Libertà e Corso Vittorio Emanuele, insieme alle iniziative programmate dalle associazioni di commercianti e consumatori, attendono almeno cento mila visitatori fino al 14 febbraio in un percorso di golosità per scoprire tutti i segreti del cosiddetto "Cibo degli Dei" oltre ad una serie di attrazioni: dal Choco Lab alla Choco arrampicata, al Choco Circus con la "Donna Cannolo", i Chocolieri e la Domatrice dei pasticcieri. La grande Piazza, che ospita il quartier generale della manifestazione è dominata dalla statua, in cioccolato, dell'imperatore atzeco Montezuma, che secondo la leggenda nutriva una sfrenata passione per le bevande a base di cacao.

Già tutte esaurite le prenotazioni ai laboratori guidati da maestri come Igino Massari, Gino Fabbri e Francesco Mastroianni.

Prevista l'affluenza di cento mila visitatori provenienti da tutta Italia. Presso la sede della protezione Civile si è insediata la Cabina di regia, promossa dal prefetto di Avellino, Paola Spena con la partecipazione di tutte le forze dell'Ordine e le associazioni di volontariato. Quasi quattro mila i posti auto disponibili mentre un servizio navette di Air Campania garantirà corse ogni venti minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA