"100 chef per una sera" a Vietri sul Mare

Sii daranno appuntamento il 9 aprile a Vietri sul Mare 100 chef per festeggiare i 60 anni della Associazione "Unione Ristoranti del Buon Ricordo, ideata per valorizzare le tradizioni culinarie dell'Italia e si può fregiare come prima associazione di ristoratori. I 100 chef cucineranno per 1000 invitati. La festa non poteva che essere a Vietri sul Mare sede della storica Ceramica Solimene , che fin dal 1964 produce i famosi piatti del Buon Ricordo dove vengono raffigurate le pietanza simbolo di ciascun locale e donati come "Buon Ricordo", ai commensali dei vari ristoranti. Saranno messe a tavola fino ad un migliaio di persone con una finalità assolutamente benefica, il ricavato (tolte le spese vive) sarà devoluto a due associazioni del territorio (L'Abbraccio OdV e OPEN - Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma Onlus). Come è nella tradizione del Buon Ricordo, a tutti i commensali sarà donato un piatto speciale appositamente realizzato e decorato a mano dalla Ceramica Artistica Solimene in edizione datata e numerata, e distribuito solo in occasione della serata.

L'evento, che gode dei Patrocini di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Vietri sul Mare, Distretto Turistico Costa d'Amalfi , La Cena di gala sarà allestita sul lungomare di Vietri e protetta da una tensostruttura e sarà curata in sinergia con l' Associazione Ristoratori di Vietri.



