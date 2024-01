Libri: gusto e salute in 100 ricette con la friggitrice ad aria

"Se qualcuno si aspetta il fritto classico rimarrà deluso...Per il resto dico che con la friggitrice ad aria gusto e salute possono camminare insieme applicando anche i principi dello zero spreco, del riciclo e delle riutilizzazione". Francesca Pace, napoletana, divulgatrice enogastronomica digitale e content creator, spiega così la 'filosofia' della cucina che utilizza la friggitrice ad aria; ha scritto un libro con 100 ricette per mostrare gli obiettivi che si possono raggiungere. Si chiama 'Cucina leggero con la friggitrice ad aria' (Vallardi, 256 pagine, 16,90 euro) e sarà presentato a Napoli giovedì prossimo, 25 gennaio, alle 17.30, nel Renaissance Naples Hotel Mediterraneo (il libro è in uscita dal giorno successivo).

"Ci sono anche carne e proteine e pure dolci nelle mie ricette" spiega Francesca Pace, due figli di 17 e 13 anni, cresciuta in una famiglia che realizzava prodotti da forno artigianali, una laurea in Scienze e Tecnologie alimentari: "Lo strumento è semplice da utilizzare: mia figlia 13enne spesso si diletta a preparare alcuni piatti soprattutto a base di dolci".

"La friggitrice ad aria ha cambiato la mia vita ai fornelli. È l'elettrodomestico che utilizzo di più, in ogni stagione e in ogni momento della giornata. Dopo la macchinetta del caffè, ovviamente" aggiunge. "Perché è la mia alleata in cucina? Perché con essa posso realizzare tante ricette gustose, equilibrate e sane, in poco tempo e con pochissimo sforzo. Con la friggitrice ad aria - ideale per single e famiglie poco numerose - è possibile preparare menù completi: antipasti, primi, secondi, contorni, rustici da buffet e persino dolci. Soprattutto questi ultimi sono davvero particolari. Certo, si possono fare anche nel forno tradizionale - sottolinea Pace - ma con la friggitrice ad aria ci vuole meno tempo e le porzioni possono essere più piccole in modo da produrne freschi e sempre diversi quando se ne ha voglia".

Nel suo primo libro, Pace - food blogger e food lover da sempre - propone oltre 100 ricette genuine e pensate per tutti i gusti. Organizzato per antipasti, primi, secondi, contorni e dolci, 'Cucina leggero con la friggitrice ad aria', garantisce la giovane autrice, "permette di rinnovare ogni giorno i piatti, cucinando salutare, risparmiando tempo, riducendo i consumi e destando stupore negli ospiti portata dopo portata". Dalle polpette di cous cous alle cozze gratinate, dai nidi alla carbonara alle enchiladas di pollo, senza rinunciare alla dolcezza del clafoutis alle albicocche o della cheesecake basca, "un ricettario adatto a tutti i palati che unisce - dice - i sapori della tradizione alla genuinità di una cucina gustosa, leggera e salutare".

Pace, appassionata di viaggi e di fotografia, nel 2011 apre un blog di cucina e frequenta corsi di food photography e di SEO, trasformando la sua passione in un secondo lavoro.

Vincitrice di numerosi contest culinari per blogger, ha collaborato con diverse aziende e scrive per testate food.

Approda sul web 13 anni fa grazie alla collaborazione con Luca Pappagallo, fondatore di 'Casa Pappagallo'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA