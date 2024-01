Jeff Bezos a Milano, pizza con famiglia da Sorbillo

"Avere ai miei tavoli a gustare una tradizionale pizza napoletana Jeff Bezos, proprietario di Amazon, con la sua famiglia e le guardie del corpo, é una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Non potevo festeggiare in modo migliore oggi 17 gennaio il 'Pizza Day', la Giornata Mondiale della Pizza". Così il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo racconta la visita di Bezos nel suo locale di Milano in Corso Vittorio Emanuele avvenuta due giorni fa ma resa nota oggi, con foto, per motivi di sicurezza, come spiega all'ANSA l'imprenditore partenopeo.

Nel locale milanese ('Gino Sorbillo Lievito Madre al Duomo') si preparano pizze della stessa tipologia di quelle servite nell'esercizio storico di via Tribunali a Napoli: "Bezos ha mangiato una margherita con mozzarella di bufala e aggiunta di burrata - dice Sorbillo - per gli altri varie scelte, da quella ai 4 formaggi a quella salsiccia e patate a quella al prosciutto e funghi". A tavola una bottiglia di Amarone.

"Bezos ha detto che ritornerà - conclude Gino Sorbillo - e ha lasciato una bella mancia ai camerieri".



