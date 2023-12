Street food, a Napoli nasce il "cuoppo scaramantico"

Un "cuoppo scaramantico" per scacciare via il malocchio. A servirlo domani sarà "Passione di Sofì", il locale di via Toledo che omaggia il tipico street food partenopeo. Si comincia alle 11 con il lancio del sale e l'arrivo delle "malafemmene" e dello "jettatore". Alle 12.30 tocca al "pazzariello" con tarantella, posteggia e lancio delle magliette. Alle 17 è il momento della parata e alle 18 ci si scatena con il dj set di Daniele "Decibel" Bellini.

Nel cuoppo portafortuna trovano spazio, oltre al crocchè di patate, arancini, frittatine, zeppoline, scagliuozzi. Sofì è la popolana che rubò il cuore di Ferdinando I di Borbone, il Re "Lazzarone", grazie alle sue abilità culinarie. Il cuoppo racchiude i fritti più buoni della tradizione napoletana con ingredienti sono di prima qualità e un pizzico di sale. Nel menù del locale di via Toledo non mancano la montanara, la margherita a portafoglio e la pizza fritta.



