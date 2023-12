Villaggio Coldiretti, produzioni tipiche attrattore per turismo

"La valorizzazione di un territorio anche dal punto di vista turistico non soltanto è legata alle bellezze paesaggistiche, al mare o alla montagna ma anche all'enogastronomia; grazie ad alcuni prodotti fondamentali come la pizza, la mozzarella di bufala campana, l'olio, il vino, tutti di grande richiamo, si da' un forte contributo allo sviluppo turistico, sono 'attrattori' importanti". Così' Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania, durante lo svolgimento della prima giornata del 'Villaggio' promosso dall'organizzazione professionale agricola in PIazza Municipio a Napoli. "Il Villaggio - ha affermato Bellelli - ridà centralità ad una regione molto importante per quanto riguarda le produzioni agricole, espressione di una ricchezza di biodiversità di rilievo. Da questi prodotti si ricavano grandi piatti che rappresentano la tradizione della nostra area".

Un ruolo significativo hanno anche le produzioni tipiche delle aree interne della Campania. Dice Bellelli: "C'è molta difficoltà a produrrs; tuttavia si realizzano piccole produzioni di altissima qualità che non hanno la possibilità di entrare nei grandi canali di distribuzione. Noi, come Coldiretti, grazie al 'Villaggio' che si inserisce nel filone di 'Campagna Amica' con la creazione dei mercati durante tutto l'anno nelle grandi città riusciamo a far sì che il piccolo produttore possa avere uno spazio". E poi c'è un contributo allo lotta contro lo spopolamento: "Il contadino è una sentinella, capsice quando ci possono essere delle difficoltà e la sua presenza è un contributo anche alla bellezza del paesaggio". "La cosa più urgente che chiediamo alla Regione Campania è quella di essere molta attenta ai finanziamenti che verranno erogati con le prossime misure del PSR a favore anche delle aree interne e mirati alle problematiche di ogni singolo territorio".

Secondo Salvatore Loffreda, direttore regionale della Coldiretti, "i giovani sono la garanzia del futuro". "Non a caso - aggiunge - sono stati al centro di questa prima giornata del Villaggio. Sono molto contento: ho visto migliaia di giovani affollare i padiglioni e interessati a tutto ciò che accadeva".

"L'altro tema è quello dei florovivaismi che con l'infiorata abbiamo rilanciato alla grande abbellendo il Villaggio". "La città ha risposto molto bene e ha mostrato interesse per tutte le attività" ha concluso Loffreda.



