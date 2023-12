Educational tour piccoli pesci pelagici, focus colatura di alici

La 'colatura di alici' è stata al centro della tappa di Cetara (Salerno) dell'educational tour dedicato ai piccoli pelagici (come acciuga, sardina, sgombro).

L'iniziativa, promossa nell'ambito del programma nazionale del Piano di Gestione per la pesca "piccoli pelagici" in Campania (GSA 10 - 5.68 del PO FEAMP 2014/2020), ha riunito giornalisti, food blogger, buyer e operatori del settore, nella sala Benincasa del Comune, per un panel test sulla colatura, come sottolinea una nota. A guidare il percorso sensoriale e a spiegare le tecniche di produzione artigianale del prodotto sono stati Secondo Squizzato e Giulio Giordano, rispettivamente presidente e consigliere dall'associazione "Amici delle Alici".

Il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, ha illustrato, invece, ai giornalisti e agli operatori dell'informazione alcune delle diverse iniziative messe in campo dall'Amministrazione "per promuovere la pesca sostenibile e la tutela dei mari e nel contempo rilanciare la pesca tradizionale che a Cetara, e più in generale in tutta la Campania, non è soltanto fonte di reddito ma anche cultura e tradizione". Gli ospiti hanno poi potuto degustare la colatura di alici attraverso piatti tipici, preparati dallo chef Gennaro Marciante (Acquapazza).

L'educational tour è partito lo scorso lunedì 4 dicembre da Piano di Sorrento dove si è svolto l'incontro con i pescatori e la visita ad una 'cianciola', tipica imbarcazione per la pesca del pesce azzurro. Il giorno successivo, invece, a Vico Equense, dopo l'incontro con i pescatori della Cooperativa di pesca "San Francesco di Paola" c'è stato lo show cooking dello chef Peppe Guida, stella Michelin, che ha preparato piatti della tradizione con pescato locale (piccoli pelagici). Ieri il tour ha fatto tappa a Cetara per un focus sulla colatura di alici e oggi, 7 dicembre, a San Marco di Castellabate, presso l'azienda "Alici della Menaica", la delegazione di giornalisti e operatori dell'informazione scoprirà la millenaria tecnica di pesca con la menaica, una rete dalla maglia molto sottile, ancora misurata in palmi napoletani, che lascia sfuggire i pesci più piccoli selezionando quelli più adatti al consumo.



