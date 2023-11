A Sorrento apre Zest con lo chef Domenico Iavarone

Erano gli anni Sessanta e si andava a Sorrento al ristorante "Parrucchiano la Favorita", un luogo nato nel 1868 e annoverato tra i "Locali Storici d'Italia", un luogo magico immerso nel verde dove, sala dopo sala, si raggiungeva un giardino fiorito, per mangiare gnocchi alla sorrentina, cannelloni, pollo, frittura di pesce e altre classiche specialità. Da allora ne è trascorso del tempo. Enzo Manniello, attento ristoratore, porta avanti, come sempre, l'attività assieme alla moglie. I figli Mario e Giuseppe hanno preso in consegna la direzione del Grand Hotel "La Favorita" e, dopo i successi di gradimento degli ultimi anni e mesi, ecco che inaugurano dal prossimo week end, il ristorante "ZEST". Alla guida ci sarà lo chef Domenico Iavarone e la sua brigata che, a Torre del Greco, in forza per 6 anni, aveva portato nel 2019 la prima stella Michelin, al paese dei coralli. Un onore per il Josè Restaurant . L'idea di Mario e Giuseppe è quella di alzare il livello dell'offerta ristorativa alla Favorita e aggiungere, perché no, un altro traguardo, una Stella Michelin, in questa zona d'incanto e del buon mangiare che è la Penisola sorrentina.

Forte del recente riconoscimento, la 3 Stella Michelin conquistata quest'anno da Fabrizio Mellino del ristorante di Nerano "I Quattro Passi". Forte da decenni delle Stelle Michelin e della cucina di Alfonso e Ernesto Iaccarino del "Don Alfonso 1890".Pionieri di questo settore. Senza dimenticare Gennarino Esposito de "La Torre Del Saracino", Peppe Guida de "L'Antica Osteria di Nonna Rosa" Antonino Cannavacciuolo de "Laqua Contryside" E ancora Peppe Aversa de "Il Buco" Ciro Sicigano del "Loreley", Antonino Montefusco de "La Terrazza Bosquet " dell'Excelsior Vittoria, e a Nerano Alfonso Caputo de "La Taverna del Capitano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA