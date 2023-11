Dieta Mediterranea: festa a scuola a Caserta per 13mo compleanno

Coinvolgimento di genitori e figli nella 'fattorie didattiche' per sperimentare le attività agricole, corsi di degustazioni di olio con visite ai frantoi, trasformazione del latte in mozzarella, lezioni pratiche con biologi nutrizionisti in aula per imparare a nutrirsi correttamente senza rinunciare al gusto. Sono questi alcuni dei punti principali del progetto nazionale di educazione nutrizionale, rivolto ai ragazzi delle Elementari e delle Medie, sviluppato dall'Osservatorio Dieta Mediterranea, presieduto da Vito Amendolara, in collaborazione, fra le altre associazioni, con la Coldiretti e la Federazione nazionale dell'Ordine dei biologi, e che vedrà una tappa di approfondimento a Caserta in occasione del 13mo compleanno del 'riconoscimento' Unesco della Dieta Mediterranea. L'appuntamento è alle 11 di giovedì 16 novembre nell'Istituto comprensivo 'Ruggiero'. L'evento è promosso in collaborazione con l'Istituto Alberghiero 'G.

Ferraris' del capoluogo di Terra di Lavoro e con la Parrocchia Nostra Signora di Lourdes.

Spiega Amendolara: "A Caserta il compleanno sarà festeggiato anche con la realizzazione del 'simbolo' della Dieta Mediterranea, vale a dire la piramide dei cibi, alta due metri, con all'interno i prodotti espressione del modello alimentare mediterraneo. Sarà un momento importante anche per fare il punto sul progetto di educazione nutrizionale avviato in tandem con una scuola della Lombardia, in provincia di Milano".

"Festeggeremo il 13mo compleanno - aggiunge Amendolara - insieme con Molise e Lombardia, regioni nelle quali i biologi si sono attivati con noi per portare avanti l'iniziativa". Gli allievi dell'Istituto Alberghiero casertano faranno degustare la colazione mediterranea con olio evo fornito dall'Unaprol, l'Unione nazionale dei produttori olivicoli. Conclude il presidente dell'Osservatorio: "Non vanno dimenticati, in questo quadro, due importanti corollari del mangiare bene e salutare: lottare contro lo spreco alimentare e praticare una costante attività fisica. Sono i cardini di un modello di educazione alimentare che va trasmesso ai nostri ragazzi".

All'evento parteciperanno il sindaco Carlo Marino, il presidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei biologi Enzo D'Anna, i dirigenti scolastici del 'Ruggiero' e del 'Ferraris', rispettivamente Enza Della Valle e Antonietta Tarantino, don Antonello Giannotti, il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, Rudy Rossetto e Marco Guida, rispettivamente al vertice dei biologi di Lombardia e Campania-Molise. L'Osservatorio Dieta Mediterranea, con sede a Napoli, è costituito dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei Biologi, dall'Ente di Normazione Nazionale/ISO, dall'Università Parthenope e dall'Organismo Ocse Ciheam. Nel Comitato Scientifico vi sono, inoltre, rappresentanti del CREA, del CNR e della Università Federico II.



