In vetrina a Benevento tutte le eccellenze del food sannita

Le eccellenze gastronomiche sannite proposte in piazza a Benevento per tre giorni proponendo i piatti migliori in versione street food, in una alternanza tra gusto e tradizione, per deliziare i palati di tutti.

Prende il via domani nel capoluogo sannita il Benevento Food Festival (BFF), promosso dalle associazioni "Sannitamania" e "Il Sannita" con il patrocinio del Comune di Benevento.

"Nel villaggio gastronomico che abbiamo allestito nella centrale piazza Risorgimento - dice il patron Antonio De Cristofaro - i tanti operatori del food daranno vita a un gustoso viaggio nel mondo del più tipico street food sannita: non mancheranno le salsicce rosse di Castelpoto, il caciocavallo di Castelfranco in Miscano, prodotti da forno, dolci, formaggi, la braceria, i salumi, vini, la classica "cupeda" (torrone). Metteremo in vetrina le eccellenze delle produzioni locali con lo scopo di promuovere il nostro patrimonio culinario".

Per l'occasione verrà aperta anche la "Grand Roue 34", tra le più grandi ruote panoramiche europee (è alta 34 metri ed ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, ndr), che resterà a Benevento fino al 14 gennaio dando inizio alle attività natalizie. Ad inaugurare domani (ore 10,30) l'iniziativa sarà il sindaco di Benevento Clemente Mastella.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA