Torna Gustus, l'obiettivo è un hub dell'agroalimentare a Napoli

La nuova edizione di Gustus, salone professionale del food e tecnologia del Centro Sud, si pone l'obiettivo di creare a Napoli un hub dell'agroalimentare. "E' la nostra mission - spiega Angioletto de Negri, patron di Progecta - vista la vivace domanda e la qualificata offerta degli eccellenti prodotti della Campania". Il salone è in programma nei padiglioni della Mostra d'Oltremare dal 19 al 21 novembre.

"L'edizione 2023 di Gustus - evidenzia l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Caputo - si conferma un appuntamento fondamentale per valorizzare le eccellenze agroalimentari campane, fare sistema e promuovere un nuovo modello regionale per lo sviluppo delle nostre aziende. E' un'importante vetrina che ci consentirà di confrontarci sul futuro della nostra agricoltura e sulle azioni che abbiamo messo in campo, negli ultimi mesi, per il sostegno delle imprese in difficoltà a causa dei cambiamenti climatici e della volatilità dei mercati".

Novità dell'edizione alle porte è l'Emergency Food Contest, organizzato dal Dipartimento Solidarietà emergenza della Fic, una competizione nazionale di cucina in emergenza che ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere chi, anche in scenari difficili, riesce a creare ottimi piatti per le popolazioni colpite da un'emergenza. Per l'esercitazione nazionale verrà allestita un'area di 232 mq con quattro cucine da campo e una tenda della Protezione civile. La challenge prevede quattro concorrenti per ogni squadra, ingredienti per 100 persone, mezz'ora per pensare il piatto, tre ore per realizzarlo, un'ora e mezza di servizio. Al termine del tempo, i giudici decreteranno il vincitore. Nella due giorni, la Fipgc terrà la finale del Campionato del mondo del miglior panettone. Il programma di Gustus prevede anche corsi di formazione gratuita ad opera di Federcarni Campania. Tra gli appuntamenti, lunedì 20 novembre, il 'Burger Battle', talent show dedicato agli chef del burger per l'individuazione del Burger Battle Ambassador 2024.

La tappa napoletana del talent selezionerà uno dei finalisti che si contenderanno il titolo di 'Re dell'hamburger gourmet' alla finale di Rimini del 19 febbraio 2024.



