Al via Best AVPN Pizzeria 2023: quinta edizione del contest

Al via la quinta edizione di Best AVPN Pizzeria, il format firmato da Associazione Verace Pizza Napoletana che ha come protagoniste oltre mille pizzerie veraci in 55 nazioni. Dopo il bilancio positivo delle passate edizioni - sul podio La Notizia di Enzo Coccia nel 2014, 50 Kalò di Ciro Salvo nel 2019, Pizzeria da Attilio di Attilio Bachetti nel 2021 e Casa De Rinaldi di Salvatore De Rinaldi 2022 - Best AVPN Pizzeria, sottolineano i promotori, "si conferma il contest di riferimento per la massima espressione dell'arte bianca".

"C'è grande attesa per questa nuova edizione - dice Antonio Pace, presidente dell'AVPN - che conferma la formula che sin dall'inizio contraddistingue il nostro evento. Esso ha come principale caratteristica quella di poter vantare una giuria composta da grandi professionisti del settore, per di più con una visione internazionale del nostro comparto; e si sa che il valore di un premio è tanto più grande quanto più è esperta una giuria". Dalle ore 11 del 6 novembre alla stessa ora del 5 dicembre, ogni pizzaiolo Verace, in ogni Continente, sarà coinvolto nella selezione del Best AVPN Pizzeria 2023, attraverso il link di accesso inviato dall'Associazione. Ogni membro dell'associazione avrà diritto a un solo voto per ogni pizzeria di cui è titolare, senza poter votare la propria attività. Una sfida che per circa un mese vedrà all'opera la giuria tecnica composta da tutti gli affiliati AVPN presenti in tutto il mondo i quali avranno come criteri di valutazione qualità della pizza, selezione delle materie prime, abbinamenti con vino, birra e cocktail, servizio di sala e design della location. Un challenge che si concluderà con la proclamazione del vincitore, giovedì 7 dicembre, in occasione del sesto anniversario dell'Arte del Pizzaiuolo Napoletano come Patrimonio immateriale dell'umanità.

"Una giuria di calibro internazionale - conclude Pace - che ribadisce il carattere cosmopolita della pizza e della nostra associazione. Il 2024 vedrà i festeggiamenti dei 40 anni dalla nascita di AVPN e per chi come il sottoscritto c'era sin dall'inizio, è bellissimo vedere come la nostra squadra sia cresciuta e come ormai in quasi ogni angolo del mondo ci sia un affiliato all'Associazione. Sarà la Cina il 55esimo Paese al mondo con almeno una pizzeria affiliatain quanto venerdì 10 novembre entrerà nella famiglia AVPN, 'Bottega' di Shanghai dei fratelli Daniele e Paolo Salvo".



