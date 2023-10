Eruzioni del Gusto, vini e cucina sotto i riflettori

Nei calici circa 400 tipologie di vini di oltre 150 aziende campane. E poi, sapori del mare e delle terre vulcaniche, degustazione di olii e Provolone del Monaco Dop. Con un trionfo della cucina italiana, si è conclusa la V edizione di Eruzioni del Gusto, evento culturale ed espositivo sull'enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d'Italia aperto al pubblico, promosso dall'associazione culturale ORONERO - Dalle scritture del fuoco (presidente Carmine Maione) al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli. Ai fornelli gli chef della Federazione Italiana Cuochi, dell'Unione cuochi Campania e dell'Apcn (associazione cuochi provincia di Napoli) hanno deliziato i palati dei visitatori. La giornata è stata aperta dall'intervento di Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Direttore scientifico Fondazione Agritech sul progetto Agritech che, tra altri compiti, svolge ricerca e promuove lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore agricolo per migliorare quantità e qualità delle produzioni. Tra queste spiccano l'olio e il vino, il turismo che gira intorno a queste due risorse e di cui si è discusso con la Regione Campania. "Abbiamo avuto confronti con i Governi e abbiamo portato avanti una delibera del 2023, opportuna e necessaria, che comincia a ragionare sulle capacità di offerta turistica legata alle piccole aziende dell'olio e del vino" ha detto l'assessore al Turismo e alla Semplificazione Amministrativa della Regione Campania, Felice Casucci. A spiegarne gli indirizzi regionali Rosanna Romano, Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo della Campania. Ampio spazio alla Guida dei Vini giunta alla IX edizione, realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con la sezione campana dell'Associazione Italiana Sommelier. "Con questa guida cerchiamo di rappresentare un po' tutte le realtà vinicole del territorio. Stiamo ragionando tanto di vino ultimamente e ho voluto fortemente una cabina di regia del vino per decidere tutte le attività insieme ai produttori vitivinicoli" ha detto l'assessore all'Agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. (ANSA)

