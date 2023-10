Sagra della Castagna e del Pecorino,Vitulano si mette in vetrina

"E' un veicolo comunicativo e promozionale a tutto tondo per valorizzare e far conoscere il nostro territorio che annovera prodotti enogastronomici di eccellenza insieme con un patrimonio culturale, artistico e paesaggistico unico". Così il sindaco di Vitulano (Benevento), Raffaele Scarinzi, in vista della 30ma edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese, in programma dal primo al 5 novembre nel centro sannita, promossa dal Comune, dalla Pro Loco Camposauro (insieme con il Comitato provinciale di Benevento dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia) e con la partecipazione di varie associazioni (Corale San Menna, Forum dei Giovani, Trekking Camposauro).

"Nella nostra zona zona - aggiunge il sindaco - oltre alla presenza della castagna varietà 'Enzeta', c'è un'antica tradizione legata alla pastorizia e alla produzione di vino e olio. L'obiettivo è di ampliare la conoscenza di un territorio nel quale ci sono bellezze naturalistiche, come l'area di Camposauro, e attrattori culturali come le Chiese e i gli antichi palazzi senza dimenticare il pregiato Marmo Rosso di Vitulano al quale dedichiamo da anni un Simposio". Scarinzi evidenzia anche che il primo novembre sarà inaugurato (ore 18) nei pressi della Fontana Reale il Centro Culturale 'REV' (Read Eat Vitulano), un nuovo spazio multifunzionale che nasce come luogo d'arte che vuole fondere socialità, cultura e gastronomia.

Dal canto suo Maurizio De Filippo, presidente della Pro Loco, sottolinea: "Lavoriamo per far conoscere Vitulano e coinvolgere i giovani. La Sagra è l'evento clou della nostra attività che ha puntato anche su iniziative come Summer Fest, 'I misi e l'anno' in occasione del Carnevale, la tombolata". Nei cinque giorni della sagra - oltre alla degustazione di piatti tipici della tradizione vitulanese, specialità a base di castagne e stand espositivi di artigianato - in programma vi sono diverse iniziative: trekking urbano (sarà possibile conoscere il centro sannita con visite guidate) e nei castagneti (escursioni nel cuore delle montagne), musica live (spettacoli di vario genere animeranno i borghi del paese), convegno sul pecorino campano (organizzato dalla Confederazione italiana agricoltori), giri a cavallo & Parco avventura. L'inaugurazione è prevista alle 10 di mercoledì primo novembre con la partecipazione dell'istituto Alberghiero Ipsar 'Le Streghe' di Benevento insieme con i bambini della Scuola dell'infanzia di Vitulano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA