I Medici incontrano i Borbone: matrimonio con arte e gastronomia

Un'occasione per lo sviluppo turistico e la valorizzazione delle tradizioni nel segno dell'arte e della gastronomia: è l'evento "I Medici incontrano i Borbone" voluto da Toscana Promozione Turistica, Agenzia Regionale attiva nelle strategie di diffusione dell'offerta culturale, storica, enogastronomica e dell'accoglienza, che ha scelto la Campania e Bacoli per un viaggio - anche con danze in abiti d'epoca - nella storia toscana dando vita alla kermesse di sabato 28 ottobre (ore 18), a Bacoli (Napoli), nel Palazzo dell'Ostrichina all'interno del Parco borbonico del Fusaro. Sarà rievocata la Toscana rinascimentale con il suo tratto armonico caratteristica delle ville e dei giardini medicei, patrimonio Unesco. La location scelta dal direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, farà da palcoscenico ad un 'incontro' tra le due corti e sarà un omaggio ad altrettante celebrazioni di rilievo storico: l'anno vanvitelliano che volge al termine e quello di Cosimo de' Medici nel 2024.

"La Campania e il Centro-Sud Italia rappresentano una percentuale importante dei flussi turistici verso la Toscana - dice Tapinassi - abbiamo voluto cogliere l'opportunità di questo evento, in una location dal respiro storico importante, per fare da eco e mettere in evidenza i punti di forza della nostra regione con il patrimonio storico culturale e le eccellenze enogastronomiche". "I Medici incontrano i Borbone" si inserisce, sottolineano gli organizzatori, nel cartellone di eventi organizzati da Toscana Promozione Turistica e dedicati alla valorizzazione della regione esaltandone la cifra storico/culturale. Un'attività di promozione per la Toscana che è tra le mete consigliate 2024 nel volume 'Best in Travel' della Lonely Planet. In termini di Pil regionale il turismo rappresenta circa il 13%; dalla Campania gli operatori si aspettano un rafforzamento del flusso (è la sesta regione per arrivi a livello nazionale e la prima del Sud).

La serata si aprirà con la presentazione della destinazione Toscana a cura di Tapinassi e di Clara Svanera, giornalista e responsabile del turismo culturale per Toscana promozione turistica. La tecnica di manifattura tessile con la valorizzazione delle sete è un altro tratto distintivo delle due corti e sarà rievocato con danze storiche in abiti rinascimentali confezionati da sartorie e setifici toscani. I costumi d'epoca saranno indossati dai membri della delegazione della Compagnia di danze storiche "Il Lauro di Sansepolcro" di Arezzo e da altri figuranti. Tra i settori che rendono la Toscana un brand apprezzato c'è l'enogastronomia. Negli stessi giorni la regione parteciperà all'evento di cultura enogastronomica Eruzioni del Gusto, kermesse ideata da Carmine Maione, che avrà luogo in un altro sito borbonico, a Pietrarsa.

Un assaggio delle prelibatezze toscane ma anche di quelle 'borboniche' si avrà anche a Bacoli con la degustazione a cura della chef e rievocatrice Alessia Uccellini. La chef presenterà alcuni piatti rinascimentali ispirati alla cucina medicea. Ad affiancare il progetto l'Unione Regionale Cuochi Toscani, capitanati da Roberto Lodovichi. Nel menù una digressione borbonica con un incontro tra i vini delle due regioni. Ci sarà poi la presentazione di "Benvenute", progetto sul turismo femminile lanciato da Toscana Promozione Turistica. Un racconto dei valori e delle buone pratiche dell'accoglienza toscana affidato alla rievocazione di sei donne storiche. Per una sera prenderanno vita Caterina de Medici, Simonetta Vespucci, Anna Maria Luisa De Medici, Luisa di Stolberg Gederm, Fortunata Sulgher, Florence Nightingale che sfileranno in abiti storici fedeli a quei dipinti che le hanno immortalate. Con Tapinassi e Svanera, saranno presenti alla serata Nicola Caputo, assessore alle Politiche agricole della Regione Campania, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, Sergio Cosentini, amministratore del Parco Borbonico del Fusaro, Grazia Frappi, coordinatrice artistica della rievocazione e dei menù rinascimentali, Elisabetta Bardelli Ricci, general manager dell'Antico Setificio Fiorentino e testimonial del turismo femminile di Toscana promozione turistica, Carmine Maione.

L'evento sarà concluso dal comico-cabarettista Enzo Fischetti.





