'OlivitalyMed' punta sul binomio olio-turismo enogastronomico

Lavorare per realizzare "la più importante fiera del Centro-Sud Italia dedicata all'olio extravergine d'oliva di qualità e, soprattutto, un valido attrattore per gli operatori del settore e i grandi flussi del turismo enogastonomico". E' questo l'obiettivo dell'imprenditore Stefano Sgueglia, proprietario dei castelli di Rocca Cilento e di Limatola, illustrato in occasione dell'anteprima di OlivitalyMed, Rassegna delle Eccellenze dell'Olio e dei Sapori Mediterranei in programma dal 6 all'8 aprile 2024. L'evento si svolgerà nel Castello di Rocca Cilento a Lustra (Salerno).

Il sogno dell'architetto Sgueglia, è starto rilevato nell'incontro, "parte da lontano e si intreccia con ricordi e tradizioni della sua famiglia, che ha origini beneventane".

"Abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto circa 8 anni fa - ha spiegato Sgueglia - Inizialmente pensavamo di organizzare la rassegna a Limatola, ma poi ci siamo resi conto che il luogo ideale per una grande manifestazione dedicata all'olio extravergine d'oliva è senza dubbio il Cilento, patria della Dieta mediterranea. Con OlivitalyMed spero di contribuire al rilancio dell'olio extravergine d'oliva, in particolare quello della Campania. Tante le iniziative con cui ad aprile coinvolgeremo il territorio, le scuole e le università"..

Partner istituzionale di OlivitalyMed è l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania che ha inserito l'iniziativa nel programma 2023/24 di valorizzazione delle eccellenze agricole. L'assessore Nicola Caputo, intervenuto all'Anteprima, ha sottolirnato: "La Regione Campania punta molto sull'olio. Partiamo da Rocca Cilento per porre rimedio a una grande contraddizione: la Campania è tra le regioni maggiormente produttive dal punto di vista potenziale, ma anche tra quelle meno riconosciute sui mercati. Lo dimostra la scarsa presenza degli oli campani nelle carte dei ristoranti del mondo. Questa iniziativa va nella direzione di posizionare adeguatamente le produzioni campane sui mercati".

L'evento ha il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra e Associazione Nazionale Città dell'Olio. Quest'ultima, attiva sui progetti legati all'oleoturismo, potrà rappresentare, secondo i promotori della kermesse, "un partner importante per la rassegna". "Pensiamo di poter dare il nostro contributo ad OlivitalyMed perché sull'oleoturismo abbiamo lavorato molto - ha detto Michele Sonnessa, presidente dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio - Per far percepire il plus del valore dell'olio extravergine di oliva, e consentire che l'olio venga pagato il giusto prezzo, bisogna raccontare tutto ciò che il prodotto esprime in termini di paesaggio, storia, ambiente e cultura".





