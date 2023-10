Trofeo Pulcinella: innovazione e solidarietà, pizzaioli in gara

Si terrà dal 23 al 25 ottobre a Striano (Cantiere del Gusto) e a Volla (Brigante dei Sapori), nel Napoletano, l'ottava edizione del Trofeo Pulcinella, competizione internazionale, organizzata dall'associazione Mani d'Oro, presieduta dal maestro pizzaiolo Attilio Albachiara.

L'evento vedrà 100 pizzaioli in gara provenienti da diverse parti d'Italia. Afferma: "Esprimo profonda soddisfazione per la qualità dei partecipanti; siamo riusciti a mettere insieme 100 artisti della pizza, anzi 200 mani d'oro che con la loro passione e il loro amore per la pizza, sapranno andare oltre la competizione in nome dell'unità di tutta la categoria. Quest'anno grande attenzione anche al sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Montessori Onlus: daremo la possibilità a dei ragazzi con disabilità di potersi cimentare nell''arte bianca".

Il Trofeo Pulcinella, affermano i promotori della kermesse, "si configura come vetrina di prestigio per pizzaioli emergenti e non solo. Un evento che rappresenta un'importante occasione di marketing territoriale per la Campania, vista la folta e qualificata presenza di concorrenti provenienti da varie città italiane. Il Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi come una competizione sana e trasparente, è anche un momento di promozione, valorizzazione e tutela di quell'inestimabile patrimonio di valori insito nel prodotto pizza, conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo". L'organizzazione sottolinea anche quanto sia importante per la riuscita del Trofeo Pulcinella, il sostegno di diversi sponsor.

L'associazione Mani d'Oro, inoltre, ha avviato una collaborazione con la cooperativa sociale Montessori Onlus di Acerra (Napoli), in virtù della quale, la chiusura della VIII edizione del Trofeo Pulcinella sarà affidata a 'Pizzaioli d'eccezione', ovvero a dieci ragazzi con disabilità che, coordinati dalla presidente Vincenza De Cicco e da Attilio Albachiara, daranno sfoggio delle loro qualità alle prese con l'arte bianca, durante il laboratorio inclusivo 'Mani in Pasta'.

Tutti i partecipanti al laboratorio riceveranno una Maschera di Pulcinella in cioccolato, realizzata da Antonio Carofaro.

Il Trofeo, si evidenzia ancora, sposa l'innovazione Made in Italy con l'utilizzazione di Neapolis, "uno speciale forno elettrico a bocca aperta professionale per cuocere pizza napoletana e contemporanea". La manifestazione prevede 3 giornate di gara, una per ciascuna delle categorie previste, che si svolgono a Striano; le gare seguiranno il seguente programma: lunedì, 23 ottobre, gareggiano gli iscritti alla categoria 'Pizza Napoletana' (presidente di giuria Pasquale Miele, testimonial di categoria Enrico Di Pietro); martedì, 24, gareggiano gli iscritti alla categoria 'Pizza Contemporanea', vale a dire i pizzaioli che propongono pizza 'a canotto', pizza 'in pala' o 'pinsa romana' (presidente di giuria Marco Quintili, testimonial di Categoria Luca Brancaccio); mercoledì, 25 ottobre, gareggiano gli iscritti alla categoria 'Pizza senza glutine' (presidente di giuria Michele Lopez, testimonial di categoria Vincenzo Gagliardi).

Al termine delle gare, saranno premiati i primi 5 classificati delle categorie di Pizza Napoletana e di Pizza Contemporanea ed i primi 3 classificati della categoria di Pizza Senza Glutine.

La cerimonia avrà luogo mercoledì 25 ottobre, a partire dalle ore 14, a Volla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA