A tavola con Giacomo Rizzo, Antonella Morea e Mario Maglione

Gli attori Giacomo Rizzo e Antonella Morea e il cantante/chitarrista Mario Maglione sono stati fra i protagonisti dell'incontro a tavola da "Ieri, Oggi, Domani", a Napoli, dove il patron Pasquale Casillo ha dato ufficialmente il benvenuto all'autunno. Così, con le temperature che dovrebbero scendere e la voglia di unione a tavola, ha presentato un menu finalizzato a a valorizzare i piatti napoletani tipici del mese. Con la zucca napoletana protagonista e l'apporto delle castagne, la trattoria pizzeria di via Nazionale ha proposto per la sua carta del mese diverse piatti.

Nel segno della tradizione e dell'estro dello chef Antonio Castellano e del maestro pizzaiolo Gaetano Quintano, ad essere gli animatori dell'incontro enogastronomico sono stati piatti 'identitari'. Tra questi specialità servite dalla direttrice di sala Emanuela Coppola, e da Giovanni Casillo, come la "pizza salsiccia e friarielli", la purea di pane cotto (con alloro) e castagne lesse, il "risone con zucca napoletana, porcini e nduja", il "medaglione di maiale con funghi misto bosco e spicchi di patate fresche fritte", fino a giungere al dolce rappresentato dal tipico "castagnaccio". Il tutto abbinato al Piedirosso dei Campi Flegrei "Gruccione" dell'Azienda Vitivinicola Iovino.

Cosi, tra i sapori di piatti tipici, ci sono stati i racconti degli attori Rizzo e Morea e le canzoni napoletane dello chansonnier Maglione, con la regia del giornalista Giuseppe Giorgio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA