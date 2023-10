Vetrina di eccezione per i vini del Salernitano

I vini e le eccellenze agroalimentari del Salernitano degustati da buyers nazionali ed internazionali a bordo di un battello in navigazione sui Navigli, ieri e oggi nel cuore di Milano. E' l'iniziativa promozionale di Confagricoltura Salerno che ha colto l'occasione dell'invito di Confagricoltura nazionale per essere presente con aziende del territorio al Milano Wine Week che si concluderà domenica prossima, ritenendo l'evento una giusta vetrina per le aziende del wine principalmente, ma anche del food.

Oggi è la volta delle aziende del vino: Azienda Guerritore, Cantina Barone, Casa Setaro, Bosco de' Medici, San Salvatore 1988 e Vigne Guadagno, che incontreranno buyers della Corea, degli USA e dell'UK, sempre a bordo della Wine Boat. Mentre nelle due serate, oltre alle degustazioni dei vini sono servite alcune specialità del food, con la presenza di: Consorzio del San Marzano DOP, Consorzio del Vitellone Bianco IGP, Tenuta Mezzacane, Salumi Tomeo, Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Pasta Cuomo di Gragnano IGP.

"Confagricoltura Salerno crede fortemente nella partecipazione a questi eventi, perché - spiega il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino - riteniamo che le nostre aziende, e non solo, debbano avere i presupposti per emergere sui mercati sia locali che internazionali. Inoltre, la Milano Wine week è stata anche l'occasione per una prima uscita di parte della AssoIG, associazione da noi promossa, con il supporto di Confcoperative, che raccoglie 4 consorzi di tutela a marchio Dop ed Igp. Prossima tappa la partecipazione al Merano Wine Festival e poi saremo proiettati nella stagione 2024 con la partecipazione a tutte le più importanti fiere di settore, Fruit Logistica a Berlino, Vinitaly a Verona, Cibus a Parma, Anuga a Colonia e tutti quei percorsi che possono aiutare le aziende".





