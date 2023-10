Al Castello di Rocca Cilento a Lustra Anteprima di OlivitalyMed

Sabato prossimo, 14 ottobre, il Castello di Rocca Cilento a Lustra (Salerno), ospiterà l'Anteprima di OlivitalyMed, giornata di presentazione della Rassegna, in programma ad aprile 2024, che punta a diventare la prima vetrina del Sud Italia dedicata alle Eccellenze dell'Olio e dei Sapori Mediterranei.

L'Anteprima, annunciano gli organizzatori, costituirà l'occasione per far conoscere le molteplici sezioni della kermesse con momenti illustrativi e di degustazione, mettendo in mostra i grandi protagonisti di OlivitalyMed 2024 iniziando appunto dall'olio. Momento centrale della giornata sarà il convegno nella Sala De Matteis, con inizio alle ore 12,00, che si aprirà con i saluti del sindaco di Lustra Luigi Guerra.

In programma interventi di Stefano Sgueglia, patron di OlivitalyMed, Antonio Casazza, vicepresidente Consorzio IGP Campania, Teresa Del Giudice, Dipartimento Agraria Università Federico II di Napoli, Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell'Olio, Valerio Calabrese, presidente Museo della Dieta Mediterranea, Michele Scognamiglio, specialista in Scienza della Nutrizione, Nicola Caputo, assessore Agricoltura Regione Campania. , Modera Marianna Ferri, giornalista dell'Ufficio Stampa della Regione Campania.

Partner istituzionale è l'Assessorato all'Agricoltura della Regione; l'niziativa rientra nel programma 2023/24 di valorizzazione delle eccellenze agricole regionali. L'evento ha il patrocinio di Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra e Associazione Nazionale Città dell'Olio.



