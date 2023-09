'Sulle orme del gusto/Degusto', bilancio ok seguendo la qualità

Nola, culla di Giordano Bruno, e Paternopoli, terra dei vino: insieme per promuovere la valorizzazione delle risorse culturali ed agricole oltre i confini dei rispettivi territori. Obiettivo che è diventato reale con "Sulle orme del gusto/Degusto", evento organizzato nell'atrio del municipio della città della Festa dei Gigli dedicata a San Paolino e patrimonio dell'umanità Unesco cominciato ieri e che si concluderà oggi. "Qualità" la parola chiave scelta dagli organizzatori per portare avanti lo schema del gioco di squadra, della sinergia per promuovere le eccellenze locali in un contesto, quello regionale, dove la domanda turistica è assorbita dai grandi attrattori. E' per questo che nella cornice della storia di cui Nola ha scritto pagine importanti sono stati offerti in degustazione gratuita i migliori vini, il migliore olio, i migliori frutti dell'agricoltura a chilometro zero. 'Re Taurasi' il più gettonato tra le centinaia di bottiglie stappate nel corso dell'appuntamento finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli nell'ambito del progetto "Sulle orme di Giordano Bruno" promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Buonauro che ha scelto come claim "In vino veritas" per rendere l'idea su un format accomunato dalle proprietà del nettare d'uva e dal succo dell'opera di Giordano Bruno, filosofo del libero pensiero.

Il fico nero di San Mango, in provincia di Avellino, declinato nelle confetture e nei dolci al cioccolato, il pomodoro San Marzano Dop, le torzelle e le papaccelle hanno contribuito a valorizzare ancor di più la qualità fatta scorrere nei bicchieri riempiti con Aglianico, Greco di Tufo bio e, appunto, il Taurasi. In vetrina, si sottolinea da parte dei promotori, "il pregio dei prodotti ma anche la tenacia degli imprenditori che hanno scommesso sulle potenzialità delle risorse locali". Dice, infatti, Alfonso De Lucia, direttore tecnico della kermesse: "La Campania rappresenta il 3% della viticoltura nazionale. Un numero destinato a crescere proprio grazie ad eventi di promozione e di valorizzazione che hanno il pregio di porre l'accento non solo sulla qualità dei prodotti ma anche sul lavoro che c'è dietro ad una bottiglia e che è il frutto di una tradizione e di una condizione geografica e climatica che non può essere replicata altrove".

"Esperimento riuscito" dice l'assessore alle Attività produttive del Comune di Nola, Lucianna Napolitano Bruscino.

"Sulle orme del gusto, DeGusto diventerà un appuntamento fisso sul quale scommetteremo per esportare il nostro patrimonio agricolo e culturale. La disponibilità manifestata dai produttori e dal sindaco di Paternopoli, Salvatore Cogliano rafforzano la consapevolezza per ottenere risultati occorra fare rete".



