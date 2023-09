Ficus in Tabula a Ottati tra degustazioni,show cooking e cultura

Domenica primo ottobre andrà in scena "Ficus in Tabula", primo evento gastronomico dedicato in particolar modo alla valorizzazione del Fico Dottato coltivato nel comune di Ottati; lo storico borgo, situato ai piedi degli Alburni, in provincia di Salerno, diventa palcoscenico a cielo aperto di un'intera giornata volta alla scoperta di questa varietà di fico, il cui nome sembra derivare proprio dal toponimo Ottati. La manifestazione, voluta dal sindaco Elio Guadagno e dalla sua Amministrazione, è stata concepita, annunciano gli organizzatori, "con l'idea di approfondire la conoscenza, oltre la prelibatezza, di questo prodotto tipico locale".

Attraverso una sinergia e lavoro di rete con le associazioni locali, "Ficus in Tabula" si svolgerà dalle 9:30 con un momento dedicato al "Turismo Esperenziale nel Ficheto"; raduno in piazzetta e ogni partecipante potrà provare sulla propria pelle l'emozione della raccolta del fico, apprendendo la modalità corretta con cui si deve staccare il fico dalla pianta senza danneggiarlo. Dalla raccolta alla trasformazione e produzione del fico, seguendo anche la tradizione del luogo: dalle ore 11:30, al via i laboratori di essiccazione e preparazione del Fico Dottato nel Convento dei Domenicani in piazza Umberto I, che ospiterà successivamente (ore 13) i diversi banchi d'assaggio, disposti nelle sale del convento, al fine di poter degustare le varie ricette salate e dolci che esaltano la versatilità del Fico Dottato in cucina. Tra le proposte in degustazione, si potranno assaggiare una serie di ricette e abbinamenti: per esempio, "Fusilloni con pancetta, Fico Dottato e scaglie di Cacioricotta di capra semistagionato", una fetta di "pane con robiola spalmabile di capra, Fico Dottato e un tocco di miele", il tipico "Viccio cilentano con capocollo, caciocavallo e Fico Dottato", il "gelato artigianale al Fico Dottato" e anche un Gin Fico Tonic, a base appunto di Fico Dottato.

Nel pomeriggio (dalle ore 15), sarà possibile partecipare ai tour nel centro storico: tra monumenti e chiese, si potrà visitare fare un viaggio nella storia del borgo ai piedi degli Alburni. Alle ore 18, all'interno del Convento dei Domenicani, si terrà il convegno "Colture Mediterranee:il potenziale del fico bianco e del castagno", un meeting volto alla divulgazione delle proprietà benefiche ed socio-economiche del Fico Dottato.

Un incontro tra sindaci, studiosi, professori, imprenditori ed esperti verterà sulle peculiarità di questa varietà di fico, sulle sue potenzialità, insieme anche con un'altra coltura tipica del territorio, il castagno (modererà la giornalista enogastronomica Annacarla Tredici).

Dopo il convegno, dalle 20 Cooking Show: "I fagioli di Controne sposano le castagne di Antece e dintorni" a cura di Carmela Muto, chef e patron di Taverna Antichi Sapori; "Ammaccata Cilentana" a cura di Cristian Santomauro, ambasciatore della Dieta Mediterranea e 'pizzaiolo-custode' dell'Ammaccata Cilentana PAT; il "Viccio Cilentano" a cura di Geppino Croce, chef e patron di Tenuta Nonno Luigi e del progetto "Vicceria". L'evento rientra nell' ambito del progetto dell' ATS Antece e Dintorni "Multifunzionalità delle foreste e utilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili".



