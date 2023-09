Eruzioni del Gusto: enoturismo e cultura a Pietrarsa

Un viaggio che parte dalla Campania, attraversa l'Italia, con lo sguardo rivolto alle principali aree geografiche di origine vulcanica del pianeta, alla scoperta dei luoghi del vino e del cibo di qualità: è la V edizione di Eruzioni del Gusto, evento culturale ed espositivo sull'enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d'Italia aperto al pubblico, promosso dall'associazione culturale ORONERO - Dalle scritture del fuoco in programma dal 27 al 30 ottobre 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli. I borghi rurali, malghe e masserie, vigneti e cantine sono i punti di forza di un turismo sempre più ambito. Nel nostro Paese - secondo quanto si legge nel Rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2023, realizzato da Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all'Università degli Studi di Bergamo per l'Associazione Italiana Turismo Enogastronomico - si stima siano circa 9,6 milioni i turisti enogastronomici.

Nella quattro giorni la Camera di Commercio Italiana in Cina con sede a Shanghai sarà a Pietrarsa per promuovere scambi culturali ed economici con le imprese italiane del food e beverage che puntano all'internazionalizzazione e incontreranno i nostri produttori affinché possano ritagliarsi un segmento nel mercato cinese. L'evento è Borsa Internazionale dell'Enoturismo, si svolge con la partecipazione strategica di Gesac la società che gestisce l'aeroporto internazionale di Napoli Capodichino e Salerno ed è patrocinato dalla Regione Campania e dai Ministeri del Turismo e dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. A precederlo, attività off in alcuni luoghi di interesse storico del Vesuviano e non solo."Il numero cinque caratterizza l'evento: le ricchezze vulcaniche dei cinque continenti, per la Campania piatti regionali abbinati ai vini delle cinque province," dice il presidente di ORONERO Carmine Maione "L'evento vedrà anche iniziative legate alle degustazioni di olii e un settore dedicato all'oleoturismo, risorsa e ricchezza del territorio campano e nazionale. E' per noi importante che per il quinto anno consecutivo l'evento si svolga a Pietrarsa, luogo ricco di storia". (ANSA)

