Aprea e quattro top chef per la festa di fine raccolto a Pagani

C'era anche la firma lombardo-campana di Andrea Aprea a imprimere qualità e sostanza a una delle "feste di fine raccolto" più attese, che coniugano tradizioni e gastronomia: è quella celebrata a Pagani (Salerno), tra visite ai campi del San Marzano e al santuario della Madonna del Carmelo soprannominata Madonna delle Galline, da sempre accompagnata dalla statua della Dea Lamia del primo millennio a.C..

Un ulteriore tuffo nel passato, per ricordare quando i contadini festeggiavano l'aver riempito i depositi ed aver assicurato alla propria famiglia il sostentamento per tutto l'inverno.

Con Aprea, le altre firme alte della ristorazione - accolte nella cornice di Casa Marrazzo - Francesco Franzese, Giovanni Mariconda, Michele De Blasio, Anna Belmattino e la pizzeria 50 Kalò, che per l'occasione hanno cucinato gustosi piatti e pizze per esaltare e celebrare i prodotti di qualità Casa Marrazzo, come friarielli, carciofi interi grigliati, filetti di peperoni, albicocche candite il pomodoro San Marzano Dop. A fare da contorno alla serata anche street food di chef e pizzaioli, canti, folklore e bancarelle tradizionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA