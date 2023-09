Castelfranco in Miscano torna "capitale" del caciocavallo

Per quattro giorni Castelfranco in Miscano, il comune che produce più latte in provincia di Benevento, torna ad essere la "capitale" del caciocavallo in Campania. Da domani e fino a domenica prossima nel cuore del Fortore si svolgerà la XXIII edizione della Sagra del Caciocavallo di Castelfranco in Miscano, promossa dall'Associazione "Pro Allevatori di Castelfranco" in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Comunità Montana del Fortore. "La Sagra del caciocavallo - dice il sindaco Andrea Giallonardo - rappresenta un prodotto, una cultura ed una tradizione da riscoprire durante quattro giorni di eventi, musica e degustazioni. E' un evento che, nonostante la crisi economica che negli ultimi anni ha attanagliato, in particolare, le aree interne della Campania come il Fortore, ha saputo ritagliarsi una rilevanza interregionale. E quest'anno - continua il primo cittadino - si riparte con entusiasmo, dopo due anni di stop dovuti alla crisi pandemica. Moltissimi saranno i visitatori provenienti dalla Campania e dalla Puglia grazie alla bontà e genuinità del caciocavallo e del ricco programma di eventi previsto dal cartellone". "Oltre all'importante padiglione espositivo - continua Giallonardo - ci sarà la possibilità di assistere a dibattiti inerenti tematiche agricole, spettacoli musicali ed, ovviamente, grande spazio sarà riservato alla degustazione dei prodotti tipici locali.

Molteplici saranno le ricette a base di Caciocavallo che potranno essere assaporate, senza dimenticare le prelibate carni locali e i primi della tradizione, il tutto accompagnato da ottimo vino aglianico del beneventano". L'evento si svolgerà presso l'area fiera all'uopo attrezzata in prossimità del locale campo sportivo. Grazie all'utilizzo di alcuni spazi nonché all'allestimento di una grande tendostruttura la sagra avrà luogo anche in caso di maltempo.



