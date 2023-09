Bilancio ok per Monteruscello Fest,sostegno a Programma Telethon

Bilancio positivo in termini di pubblico per la prima giornata Monteruscello Fest annunciano gli organizzatori: la piazza acclama Gigi Finizio, tra gli stand gastronomici il bistellato Gennarino Esposito e stasera è prevista la chiusura con Sal Da Vinci.

Ha risposto, dunque, la piazza del Monteruscello Fest all'appello dei promotori per sostenere il Programma Telethon relativo alla ricerca sulle malattie genetiche senza diagnosi attuato dal Tigem di Pozzuoli e per fare del bene al territorio.

La prima giornata dell'evento promosso da quattro imprenditori (i fratelli Daniele e Simone Testa titolari del noto "Punto Nave" e i fratelli Giovanni e Vincenzo Tammaro, impegnati nella valorizzazione della filiera agroalimentare flegrea) ha fatto registrare il sold out. Diverse le proposte gastronomiche tra i cento stand presenti: dai piatti stellati, alle pizze gourmet e tradizionali, ai panini, ai dolci, ai cocktail. Gradimento per il tonno a quattro mani di Simone Testa con il bistellato Gennarino Esposito. Piazza Agro City si è trasformata in una cittadella del gusto. Pubblico coinvolto per l'esibizione di Gigi Finizio quando l'artista ha intonato "Amore Amaro". La serata, condotta da Fatima Trotta, si è conclusa con balli ai quali hanno partecipato gli chef presenti grazie alla musica del Dj Gigi Soriani.

Soddisfazione hanno espresso Daniele Testa e Giovanni Tammaro: "Siamo orgogliosi di poter contribuire - hanno detto - alla rinascita di Monteruscello". Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha sottolineato come l'evento abbia un ruolo di leva per favorire l'interconnessione di Monteruscello al centro di Pozzuoli grazie alla ripartenza del territorio da quella che è la sua vocazione naturale, ossia quella agricola. Presente anche il presidente di Aicast, Antonino Della Notte.

Grazie alla prima edizione, durante la quale furono raccolti e donati a Telethon 20mila euro, sono stati recuperati 10 ettari di terreno abbandonato che ora ospitano vigneti, uliveti e coltivazioni di pomodoro cannellino flegreo. Tra le proposte gastronomiche anche quelle preparate da 10 chef stellati: oltre a quelle di Gennaro Esposito, nelle due giornate anche piatti di Luigi Salomone, Angelo Carannante, Peppe Aversa, Lorenzo Montoro, Paolo Gramaglia, Domenico Iavarone, Pasquale Palamaro, Nicola Somma e Paolo Barrale.



