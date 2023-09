Bufala e Ricotta Dop al Festival dei Primi di Foligno

E' stata presentata nella cornice delle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, sede dei Consorzi di Tutela della Ricotta e della Mozzarella di Bufala Campana Dop, la XXIV° edizione del più grande festival nazionale dedicato alla pasta e ai primi piatti, in programma a Foligno (Perugia) dal 28 settembre al primo ottobre 2023. Nel suggestivo scenario del seicentesco Palazzo Pierantoni di Foligno infatti, il Consorzio della Ricotta di Bufala Campana DOP, il Consorzio la Mozzarella di Bufala Campana DOP, il Consorzio della Pasta di Gragnano IGP e il Consorzio del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, con il supporto di sei aziende produttrici campane (Agrigenus, Badevisco,G.C., I Vignai del Casavecchia, Petrone e i F.lli Rossetti), daranno vita ad un Villaggio dei Primi Piatti della Campania, con l'eclettico chef Marco Merola. E' stata una scelta in primis logistica, dunque, quella di partire con la presentazione in Campania, dettata dal fatto che quest'anno il festival vedrà la partecipazione di alcune eccellenze campane che sono simbolo indiscusso del patrimonio alimentare italiano; ma anche una scelta strategica, visto la partnership tra il Consorzio della Bufala Dop e gli organizzatori del festival di Foligno, avviata dopo un altro evento tenutosi lo scorso anno. A presentare alla stampa il programma del Festival il Presidente di EPTA Confcommercio Aldo Amoni, curatore della kermesse, Benito Lavecchia, Presidente del Consorzio di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP e il presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP Domenico Raimondo.

"Questa edizione - afferma Amoni - è per noi particolarmente importante, perché ci traghetta verso gli appuntamenti, gli approfondimenti culturali, le novità ed i festeggiamenti che arricchiranno ancora di più 'I Primi D'Italia'nell'edizione 2024, quandoraggiungeremoil significativo traguardo dei 25 anni di manifestazione". Per La Vecchia, "la ricotta di bufala dop è ormai una realtà che arricchisce ogni piatto richiamando la tradizione ma che porta anche tanta innovazione". Il presidente del Consorzio della bufala Dop Raimondo, sottolinea come "mozzarella e ricotta dop siano ingredienti unici; ai consumatori va fatto capire che il costo un po più alto è dovuto proprio all'enorme qualità dei due prodotti, che esaltano ogni ricetta": Raimondo insiste poi sull'importanza "per il nostro Consorzio di fare rete con gli altri organismi di tutela di produzioni dop, perché siamo tutti parte dello stesso sistema produttivo, che attraverso le eccellenze valorizza un territorio". Tra gli chef presenti alla kermesse di Foligno gli stellati Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev, Enrico Mazzaroni che saranno protagonisti delle serate A Tavola con le Stelle insieme ai vini delle cantine della Strada del Sagrantivo e della Strada del cantico che cureranno gli abbinamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA