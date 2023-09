Al via a Napoli la settima edizione del Bufala Fest

E' l'Agrifood Tech il tema della settima edizione del Bufala Fest inaugurato questa mattina a piazza Municipio. "Ci abbiamo messo l'anima - ha affermato Francesco Sorrentino, direttore artistico della manifestazione - siamo i primi a promuovere un grande evento in questa piazza, speriamo che ciò possa rappresentare uno stimolo ad organizzarne altri. Nel giorni del Bufala Fest, tanti artisti di strada animeranno il Villaggio per i bambini, ci sarà un palco dedicato a Giogiò Cutolo e quanti vorranno venire a donare la propria musica potranno farlo, saremo contentissimi di accoglierli". "Il disagio, per quanto riguarda il traffico, sarà minimo. Il luogo della manifestazione è collegato benissimo con il trasporto pubblico. Le famiglie potranno anche lasciare la macchina al parcheggio Brin e, con soli 5 euro, prendere la navetta per raggiungere piazza Municipio".

"Non ci aspettavamo - ha detto Antonio Rea, direttore organizzativo della kermesse - che questa piazza rispondesse così bene. La location è molto bella, adatta a chi vuole trascorrere un po' di tempo all'insegna del buon cibo. Non sembra per niente un evento di street food. Essere i primi, i pionieri di questa piazza è una grossa responsabilità.

Quest'anno il Bufala Fest non prevede musica, a prescindere dalla location, ma ci saranno trenta artisti che faranno tante attività e stand dedicati alla ristorazione, con gelaterie, pub, pizzerie, pasticcerie. C'è tutta la filiera bufalina, a 360 gradi. Ci saranno show-cooking e convegni ogni giorno". Il Villaggio di Bufala Fest è aperto dalle ore 12:30 alle ore 15:30 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00. La kermesse, organizzata dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e CIA - Agricoltori Italiani della Campania, con il patrocinio del Senato, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli; del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca - Feamp; dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli; dell'Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Farmacia e con l'Osservatorio sui Parchi e sulle Aree Protette del Mezzogiorno, chiuderà lunedì 11 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA