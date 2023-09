Napoli,Bufala Fest al via per la valorizzazione delle eccellenze

Si sposta a Napoli di un giorno (da mercoledì 6 a giovedì 7 settembre) l'apertura della settima edizione del 'Bufala Fest' nel rispetto di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso in Piazza Municipio; gli organizzatori lo annunciano nella conferenza stampa di presentazione a bordo della nave Msc World Europa durante la quale viene osservato un minuto di silenzio in ricordo della vittima (i funerali si terranno mercoledì giorno nel quale è stato proclamato il lutto cittadino).

"L'omicidio del giovane - ha affermato Antonio Rea, direttore organizzativo di Bufala Fest - ci ha sconvolti, avevamo iniziato l'allestimento in Piazza Municipio, poi abbiamo appreso dei funerali e abbiamo bloccato l'evento che dovevamo aprire il 6.

L'evento si svolgerà dal 7 all'11 settembre". Francesco Sorrentino, direttore artistico, ha detto: "Sono amareggiato e arrabbiato dopo l'omicidio. Ci saranno animazioni ma rivolte ai bimbi, con artisti di strada e ci sarà un pianoforte per la comunità: chi vorrà ricordare il nostro Giogiò, potrà sedersi e ricordarlo con brani della storia di Napoli".

L'incontro diventa anche l'occasione per rilanciare la necessità di valorizzare gli elementi positivi del territorio napoletano e campano. E Bufala Fest riparte dall'Agrifood Tech, dalle eccellenze come la mozzarella e l'intera filiera bufalina.

Saranno trenta gli operatori protagonisti della kermesse è stato rilevato nella presentazione alla quale sono intervenuti, fra gli altri, Leonardo Massa, country manager di MSC Crociere, Giuseppe D'Addio, direttore della Scuola di Cucina "Dolce & Salato", Erny Lombardo, coordinatore dell'Arena del Gusto di Bufala Fest. "Msc partner di Bufala Fest ha un significato importante - ha evidenziato Massa - la manifestazione esalta una delle eccellenze del nostro territorio come la filiera bufalina, e registra la presenza di tante aziende campane; come Msc ci sentiamo tirati in causa, vogliamo essere amplificatori di qualcosa di così positivo per Napoli e la Campania". In questo quadro, Massa ha annunciato la volontà del gruppo di voler continuare a dare spazio alle qualità dell'area in vari campi, culturale, musicale, agroalimentare: "Le navi possono essere un veicolo nel tempo per portare questi messaggi in giro per il mondo".

La manifestazione avrà un nuovo 'vestito': si svolge per la prima volta in Piazza Municipio, un luogo, come ha rilevato il sindaco Gaetano Manfredi in un messaggio video, "dove è utile sperimentare eventi per sfruttare questo spazio architettonico con iniziative compatibili, sostenibili con opportunità di crescita". Gli organizzatori - Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e la Confederazione italiana agricoltori regionale - hanno reso noto che per raggiungere il luogo della manifestazione è stato siglato un accordo con l'ANM che metterà a diposizione un servizio combinato parcheggio più tram con corsa diretta Brin-Piazza Municipio ad un prezzo di 5 euro.

Nell'incontro - nel quale sono intervenuti anche Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive del Comune, il sen. Antonio Iannone, segretario dell'Ufficio di Presidenza del Senato, Clara Bassano, docente nell'Università di Salerno, Raffaele Amore, presidente di Cia Campania - il direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana dop, Pier Maria Saccani, ha insistito sulla necessità di "continuare a lavorare insieme nei diversi campi esaltando le peculiarità della regione e combattere quello che non c'è di buono". Per chi vorrà guastare le proposte gastronomiche sono previste tre tipologie di ticket. Inoltre, anche quest'anno Bufala Fest si avvale della partnership con la Scuola di Cucina "Dolce & Salato" che, con la guida degli chef Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, coordinerà le attività di degustazione del Villaggio e si occuperà dell'organizzazione della Terrazza del Gusto. Nell'Arena del Gusto professionisti e aziende del food & beverage saranno protagonisti di showcooking e workshop.



