Voto di scambio politico mafioso, arresti tra Campania e Abruzzo

La Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha eseguito stamani l'arresto di dieci indagati nella provincia di Salerno, tra Torchiara, Capaccio Paestum, Terni, Baronissi e a Sulmona, in provincia di L'Aquila, nell'ambito di una indagine dove si contestano in reati di voto di scambio elettorale politico mafioso, tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, detenzione, porto e cessione di armi da guerra e comuni da sparo e favoreggiamento personale.

Le misure cautelari - arresti in carcere e ai domiciliari - sono state emesse dal gip di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Salerno.





