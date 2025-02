Dal 27 l'Anteprima Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg

L'Anteprima Colline Teramane torna con una nuova edizione dedicata alla stampa italiana e internazionale del settore enologico. L'evento si terrà ad Atri dal 27 febbraio al 1° marzo prossimi. Organizzata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo e dal Comitato di denominazione Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg, con la collaborazione della Camera di Commercio Gran Sasso, del Gal Terreverdi Teramane e con il patrocinio del Comune di Atri, l'iniziativa mira a promuovere e valorizzare una denominazione d'eccellenza in un territorio incastonato tra il massiccio del Gran Sasso e il mare Adriatico.

La presentazione si è svolta oggi a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo. Intenso il programma di degustazioni, approfondimenti e visite per i giornalisti nelle giornate di venerdi 28 febbraio e sabato 1º marzo. L'esperienza si aprirà con un tasting nelle sale del Comune di Atri durante il quale si presenteranno le nuove annate in commercio di Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg, oltre alle tipologie Superiore di Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo e Abruzzo Pecorino.

Nel pomeriggio dibattito tra i produttori delle Colline Teramane e la stampa di settore al Teatro Comunale di Atri con la moderazione del giornalista e critico enogastronomico Antonio Paolini.

Sabato mattina, su iniziativa del Gal Terreverdi Teramane, visite guidate in sedici cantine della denominazione. II programma si arricchirà di momenti culturali e incontri con la cucina teramana.

"La sfida sui mercati internazionali - ha dichiarato il vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente - oggi si gioca su un'offerta qualitativa sempre più elevata. Ecco perché valorizzare il sistema delle denominazioni abruzzesi, a partire dalle Docg, diventa sempre più importante e un'opportunità per raccontare le tantissime sfaccettature di cui il nostro vitigno principale si veste a seconda delle differenti aree regionali.

Salutiamo con favore momenti di approfondimento come questi, volti a far conoscere sempre meglio il nostro territorio".

"L'Anteprima Colline Teramane rappresenta un momento cruciale per la nostra denominazione - ha sottolineato Enrico Cerulli Irelli, presidente del Comitato di denominazione Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg - Un'opportunità per confrontarci con la stampa specializzata, far emergere le peculiarità di un vino che racconta la storia, la cultura e la passione dei produttori delle Colline Teramane". "Il mondo del vino abruzzese sta vivendo una nuova fase, grazie al nuovo modello di denominazioni che abbiamo introdotto dallo scorso anno - ha ricordato il vicepresidente del Consorzio, Franco D'Eusanio - Questa riorganizzazione intende promuovere e far conoscere le differenti vocazioni territoriali che connotano la regione vinicola dell'Abruzzo, seguendo la direzione che sin dal 2003 è stata tracciata con la Docg Colline Teramane".

A giudizio di Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, l'Anteprima Colline Teramane è un'occasione preziosa per mostrare a livello nazionale e internazionale l'eccellenza della produzione vitivinicola regionale. Ballone ha aggiunto come la Camera di Commercio Gran Sasso sia orgogliosa di collaborare a questa iniziativa, che rappresenta un'importante vetrina per le imprese e un volano per l'economia locale.



