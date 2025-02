Formazione: 2 milioni per innovare competenze operatori agricoli

L'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo continua nella sua attività di impulso alla formazione e all'innovazione nell'ambito delle competenze degli operatori agricoli e forestali, destinando oltre due milioni di euro al nuovo Bando nell'implementazione del sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System) regionale.

"Dal 30 gennaio e fino al 30 aprile 2025 sarà aperto sul Portale SIAN il bando relativo all'Intervento SRH01 'Erogazione dei servizi di consulenza alle imprese agricole e forestali' per l'invio delle domande di sostegno": lo annuncia il vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente.

Il bando, finanziato con i fondi del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Abruzzo, ha una dotazione finanziaria di € 2.200.000,00.

Il sostegno sarà concesso agli organismi di formazione e consulenza sotto forma di contributo in conto capitale fino al 100% delle spese riconosciute, per un valore massimo di 2.170,00 euro per azienda agricola o forestale interessata. Sono considerate prioritarie le seguenti tematiche: l'implementazione delle tecnologie digitali in agricoltura, la gestione sostenibile dei nutrienti del suolo, gli obblighi dei datori di lavoro su salute e sicurezza sul lavoro e le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica negli allevamenti zootecnici.

"Si tratta di un'ulteriore occasione da non perdere per migliorare le conoscenze ed elevare le competenze professionali delle nostre imprese agricole e forestali" conclude Imprudente.





