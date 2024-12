Trombone nuovo presidente di Coop Alleanza 3.0

Cambio al vertice di Coop Alleanza 3.0: nella seduta di oggi del cda Domenico Livio Trombone è stato eletto presidente, dopo che Mario Cifiello ha rimesso le deleghe "dopo aver raggiunto - sottolinea la cooperativa in una nota -, con un anno di anticipo, gli obiettivi previsti nel suo mandato.

Si tratta di un cambio arrivato con il sostegno unanime del cda in cui Cifiello resta come consigliere, come sostegno completo resta alla direttrice generale Milva Carletti.

"Il Piano Industriale che abbiamo varato all'inizio del mio mandato - ha ricordato l'ormai ex presidente - si incardinava su una situazione delicata, caratterizzata da diverse annualità chiuse con risultati economici in negativo" e "nel 2023, un anno prima rispetto a quanto avevamo indicato nel Piano Industriale, Coop Alleanza 3.0 ha chiuso il bilancio in utile".

Adesso per proseguire con un vero "cambio di passo" nel rinnovamento di regole e delle procedure di gestione, ha sottolineato Cifiello, serve una "figura nuova" con un profili "eminentemente tecnico e 'super partes", capace "di continuare sulla strada del risanamento dei conti e allo stesso tempo garante del perfetto equilibrio degli assetti di governance che verranno e che permetteranno alla Cooperativa di intraprendere una nuova fase della sua lunga storia".

Sessantaquattro anni, laureato in economia a Modena dove vive e lavora, Trombone è stato a lungo presidente del collegio dei revisori dei conti della cooperativa che quindi, ha assicurato Cifiello, "conosce perfettamente". Attualmente è sindaco effettivo in Italgas Newco S.p.A., presidente del collegio sindacale di Pirelli Digital Solutions S.r.l, Acimac Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica e in curriculum ha il ruolo di consigliere indipendente di Eni., consigliere e presidente in Prelios Credit Servicing S.p.A. e di presidente del collegio sindacale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

"Il mio impegno - ha assicurato Trombone - sarà principalmente rivolto a proseguire nel percorso di risanamento e rilancio già avviato".



