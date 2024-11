All'Aquila il 20/o Premio del Gusto Stampa estera

La 20/a edizione del Premio del Gusto della Stampa estera in Italia, riconoscimento che rende omaggio all'agroalimentare italiano, si svolgerà all'Aquila.

Sabato 23 novembre alle 18, nella Sala ipogea del Consiglio Regionale d'Abruzzo, il capoluogo abruzzese sarà il palcoscenico di questa edizione speciale del Premio, che ogni anno si svolge in una regione diversa, e che nel tempo è divenuto rilevante nel dibattito sull'agroalimentare italiano perché offre il punto di vista dei corrispondenti stranieri che vivono in Italia, attenti a capire e a raccontare sui giornali, in tv, nelle radio e sul web, questa importante risorsa del Paese.

Con i suoi otto distretti alimentari riconosciuti, di cui l'ultimo è nato lo scorso 19 settembre, l'Abruzzo è centrale anche nell'economia dell'agroalimentare e sempre più attento a sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale. La giuria ha selezionato i vincitori di questa edizione, premiando realtà e personalità che si sono distinte per la qualità dei loro prodotti e per la capacità di valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano. I premiati saranno: Marino Niola, divulgatore scientifico (categoria 'Divulgatore dell'autenticità agroalimentare italiana'); Pasquale Imperato dell'azienda agricola 'Sapori Vesuviani' (categoria 'Produzione); Tenuta Vannulo (categoria 'Esercizio legato all'alimentare da almeno 100 anni della stessa famiglia'); Cooperativa Altopiano di Navelli (categoria 'Consorzio / cooperative a difesa dei valori agroalimentari italiani').

Il Premio speciale della Giuria va quest'anno all'associazione Pizzaut, per la passione e i 'inclusione di giovani autistici nel mondo del lavoro'. La lista dei premiati di queste venti edizioni riflette la curiosità e la passione per l'Italia dei corrispondenti esteri che provengono da 34 Paesi.

Quest'anno la cerimonia vedrà la partecipazione del Sottosegretario Luigi D'Eramo, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e di Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione. Sarà presente anche il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.



