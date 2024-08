Masciarelli a Venezia, partner wine di 'Terrazza Cinematografo'

Dal 28 agosto al 7 settembre prossimi, in occasione dell'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Masciarelli Tenute Agricole torna a Venezia come partner vinicolo esclusivo della Terrazza Cinematografo. Per il secondo anno i vini della cantina abruzzese saranno protagonisti al Lido delle iniziative organizzate nello spazio esterno vista mare dell'Hotel Excelsior. "Siamo felici che i nostri vini vengano serviti in un palcoscenico così prestigioso grazie alla rinnovata collaborazione con Terrazza Cinematografo - dichiara in una nota Marina Cvetic, Amministratore Unico di Masciarelli Tenute Agricole - Da sempre io e le mie figlie, Chiara e Miriam, sosteniamo l'arte attraverso numerosi progetti. Per questo ci ha particolarmente colpito l'affascinante manifesto di questa edizione della Mostra, che ritrae un elefante mentre attraversa la Laguna. Questo simbolo, colorato ed esotico, rappresenta un viaggio incantato e misterioso, l'essenza del cinema stesso e ci invita a scoprire e fare scoprire mondi diversi. Noi di Masciarelli siamo entusiasti di rispondere a questa chiamata, presentando con orgoglio le eccellenze della nostra regione, convinti che cinema e vino possano creare sinergie preziose e favorire il dialogo tra le culture".

La selezione di referenze che Masciarelli porta a Venezia presenterà il tesoro enologico dell'Abruzzo a partire dalle punte di diamante di questo terroir, tra cui Cerasuolo, Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano, Pecorino e Abruzzo DOC. In primo piano la "Linea Villa Gemma", ammiraglia dell'azienda, che esprime la ricerca stilistica e l'intuito imprenditoriale del fondatore Gianni Masciarelli. La "Linea Gianni Masciarelli", voluta da Marina Cvetic come omaggio al suo compagno di vita e di lavoro, offrirà vini briosi e fruttati, che esprimono al meglio l'anima abruzzese. Non mancherà la selezione biologica con la linea "Chiamami Quando Piove - Valori", recentemente acquisita, di cui Masciarelli cura da anni la distribuzione. Poi le bollicine della "Gianni's Selection", linea specializzata in selezione, importazione e distribuzione in Italia di vini di alta gamma provenienti dalle aree enologiche più interessanti d'Europa, in questo caso con un particolare focus sul Crémant de Loire dell'azienda Domaine des Baumard.

Masciarelli Tenute Agricole nasce nel 1981 dall'intraprendenza di Gianni Masciarelli, figura simbolo dell'enologia abruzzese e grande innovatore che con il suo operato ha contribuito a far conoscere e valorizzare i vini del territorio. Dal 2008 l'azienda, con sede a San Martino sulla Marrucina (Chieti), fa capo a Marina Cvetic Masciarelli e alla figlia Miriam Lee Masciarelli. Ambasciatrice nel mondo dell'eccellenza dei vini abruzzesi, Masciarelli conta 7 linee di prodotto, 22 etichette, una produzione annua di oltre 2 milioni di bottiglie e un export che raggiunge 58 Paesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA