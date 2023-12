Agrifood:Ciammaichella,brand Abruzzo più 50% su social e web

"Da quando con l'Expo di Dubai del 2022 è iniziato il processo di internazionalizzazione dell'agrifood abruzzese, i dati di conoscibilità e riconoscibilità, monitorati da piattaforme telematiche e dall'Intelligenza artificiale, hanno registrato nel 2023 un incremento del 50% sul web ei social, ed ancora non vengono computati gli incrementi che si avranno con la fiera internazionale del tartufo". Ad affermarlo Romeo Ciammaichella, responsabile internazionalizzazione dell'Azienda regionale attività produttive (Arap), intervenendo al convegno "L'Abruzzo alla conquista dei mercati globali, crescita, innovazione e competitività", che si è svolto oggi nell'ambito della seconda Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo. L'evento, organizzato dalla Regione Abruzzo e dal suo braccio operativo Arap, si concluderà domenica. Focus del convegno, moderato da Paola Marchetti, Export Innovation Manager, alla presenza di 14 buyer internazionali che hanno incontrato le aziende abruzzesi, le strategie della creazione di un brand che sfondi all'estero, che passa attraverso un approccio scientifico sugli effetti sociali e riscontri economici, delle azioni mirate di promozione, in particolare con la partecipazione a fiere e appuntamenti in giro per il mondo, lo studio dei mercati su cui puntare, l'affidarsi a chef ambasciatori dei prodotti, la cura anche dei dettagli nelle strategie di export, come le etichette tradotte in lingua estera, il packaging e azioni di promozione mirate.



