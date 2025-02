Vacanza in montagna, per 7 su 10 è una scelta enogastronomica

Continua a crescere la passione degli italiani per la montagna, una meta scelta per lo sport ma ancora di più per l'enogastronomia locale. Per circa 7 su 10 (64,3%), infatti, è il luogo ideale per provare i piatti tipici locali tra malghe, rifugi e baite; seguono, quasi a pari merito, la possibilità di fare escursioni (63,7%) o la ricerca di benessere e relax (63%), mentre le attività sportive restano la prima scelta per 5 su 10 (52,73%). E' quanto emerge da ina ricerca realizzata da AstraRicerche per il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, dove Bormio e Livigno saranno protagonoste per la prima volta delle gare di sci alpino di Milano Cortina 2026.

L'alimentazione si rivela un elemento fondamentale per affrontare il freddo e supportare le attività fisiche in alta quota: il 60,5% modifica le proprie abitudini a tavola adattandole alle esigenze diverse che si hanno in montagna, soprattutto privilegiando il consumo di cibi proteici (61,7%) come la Bresaola della Valtellina Igp che compare tra gli alimenti proteici preferiti in montagna insieme ai salumi (56,1%), quasi a pari merito con formaggi e latticini (56,9%). E sempre dal Consorzio di Tutela, con la supervisione della biologa nutrizionista Manuela Mapelli, arrivano tre diversi panini proteici abbinati a tre diverse attività sportive in quota, per le ciaspole, per lo sci e per lo snowboard.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA