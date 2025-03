Le foreste italiane assorbono 46 milioni di tonnellate di CO2

L'Italia è uno dei principali Paesi europei per copertura forestale: si stima che nel 2025 la superfice boschiva potrebbe sfiorare i 12 milioni di ettari, raggiungendo il 40% della superficie nazionale.

Secondo l'ultimo Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il patrimonio boschivo, assorbe e sottrae all'atmosfera in un anno 46,2 milioni di tonnellate di anidride carbonica, l'equivalente di 3 volte e mezzo le emissioni di CO2 prodotte in un anno nella provincia di Milano (13,5 milioni- Ispra).

Il dato è stato diffuso oggi a Roma nell'ambito dell'evento organizzato da Confcooperative in occasione della Giornata internazionale delle foreste. Con la giornata di incontro per valorizzare il ruolo della cooperazione forestale Confcooperative ha realizzato, con il sostegno di Fondo Sviluppo, il docu-film "Quello che le foreste non dicono", presentato in anteprima. La regia del film è di Tancredi Di Paola, giovane regista barese, la sceneggiatura di Luigi Torreggiani di Compagnia delle Foreste.

Il docu-film, attraverso le testimonianze dei "custodi" delle foreste, cioè i tecnici e i professionisti forestali del mondo cooperativo, "esplora con una narrazione coinvolgente la bellezza e la complessità degli ecosistemi forestali italiani, focalizzandosi su diverse regioni come la Puglia, la Sardegna, l'Emilia-Romagna e il Friuli-Venezia Giulia". "Oggi, 21 marzo, giornata internazionale delle foreste, abbiamo pensato - afferma Mario De Angelis, presidente del settore Forestale di Fedagripesca Confcooperative- di promuovere la cooperazione forestale, soprattutto abbiamo raccontato una storia di cooperazione forestale sui territori. Lo abbiamo fatto attraverso gli operatori forestali che secondo me sono parte integrante delle foreste e contribuiscono sicuramente a dare valore sociale alle stesse foreste, quindi oggi raccontiamo non solo alla cooperazione la cooperazione forestale, ma raccontiamo a tutti il vero valore di questo settore che fino adesso è stato un pochettino discriminato. A livello di superficie negli ultimi trent'anni dai 5 milioni di ettari ai 12 milioni di ettari, un terzo del nostro territorio di cui una buona parte di questo patrimonio si trova all'interno di aree marginali, oggi chiamate interne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA