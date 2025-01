Dalla dispensa alla tavola, 100 "ricette furbe" salva-tempo

Cento ricette facili e perfette per salvare la cena anche quando si è di corsa o si ha ospiti dell'ultimo minuto: a proporre la via d'uscita in cucina per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli o non si sente completamente a proprio agio tra pentole e padelle è Il Cucchiaio d'Argento con una nuova collana dedicata alle "ricette furbe". Il primo volume "Cena Senza Stress" (Editoriale Domus), in distribuzione dal 25 gennaio, offre trucchi per semplificare e velocizzare i passaggi oltre ai consigli dedicati all'ottimizzazione della spesa in ottica di anti-spreco e riuso in cucina. La parola d'ordine della pubblicazione è "furbizia" grazie alla quale - spiega Il Cucchiaio d'Argento - si può imparare ad organizzare al meglio una dispensa pronta all'uso o avere sempre a disposizione basi realizzate in anticipo e conservate in frigorifero o in freezer. Nel primo capitolo il libro suggerisce, per raggiungere l'obiettivo, "piatti bilanciati e ricchi di sapore" come i Cavatelli con sugo di pomodoro, cozze e fagioli, la Quiche di erbette, carciofi, scalogni e chèvre, e le Crocchette di lenticchie al curry accompagnate da pane indiano e carote. Seguono i "comfort food" che rimandano ai sapori autentici della tradizione come lasagne, cannelloni, zuppe, secondi e dolci semplici e gratificanti come la Millefoglie croccante ai marron glacé. Nel terzo capitolo spazio alle preparazioni antispreco che valorizzano gli avanzi, trasformandoli in piatti creativi, tra cui le Polpette di cavolfiore con insalatina di radicchio e noci o le Cipolle ripiene con arrosto di vitello. Per le occasioni più conviviali sono proposte le Cotolette di melanzane su carpaccio di pomodori, le Frittatine al forno con piselli, ricotta e provola affumicata e un Tiramisù alla frutta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA