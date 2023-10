Titanic, in un volume le ricette di cucina del transatlantico

Le ricette che vennero servite ai passeggeri del transatlantico Titanic diventano libro di cucina per ricreare l'atmosfera di sfarzo ed eleganza che si respirava a bordo della famosa nave e del viaggio conclusosi tragicamente.

Il volume di Magazzini Salani, dal titolo "Titanic. Il libro di cucina ufficiale. 40 intramontabili ricette per ogni occasione" e in distribuzione dal 29 settembre, fornisce informazioni sull'esperienza culinaria a bordo e spiega alcuni elementi dello stile di vita del passato anche grazie ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio del Titanic che hanno riposto nelle tasche dei loro cappotti e delle loro uniformi i menu della nave.

Il libro di cucina presenta nel dettaglio ricette e informazioni storiche basate sulle tre classi di servizio del Titanic, prima, seconda e terza classe e la gamma di culture differenti rappresentate dai passeggeri della nave.

Nella proposta di cucina si può trovare, ad esempio, la pizza, che era arrivata a New York City alcuni anni prima che il Titanic salpasse nell'aprile del 1912 e i calamari fritti con la salsa alla marinara al peperoncino Scotch Bonnet come omaggio agli europei che emigravano in America viaggiando in terza classe. Le costolette di agnello con salsa alla menta e germogli di piselli, le aringhe in salsa fresca di timo limone, e i Welsh rarebit alla birra sono invece versioni moderne "di alcuni dei sontuosi piatti" che venivano serviti in prima classe.

Hominy, pollo al curry e altri cibi erano serviti in seconda classe, cioè per la classe media.

Il libro include inoltre un quiz sul Titanic di James Cameron, film del 1997 interpretato da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, e giochi di società come la zitella, il gioco delle pulci e il gioco di Peter Coddles, "equivalenti, per popolarità, agli odierni Uno, Scrabble e Twister". Sono incluse delle informazioni storiche per aiutare a pianificare le feste, una lista di cosa si faceva per divertirsi prima del proibizionismo, frasi celebri del film e notizie in pillole sul cibo, i cocktail e le usanze in epoca edoardiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA