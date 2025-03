Festa del papà, non solo zeppole anche bavarese ai 3 cioccolati

Non solo le tradizionali zeppole, fritte o al forno, da degustare il 19 marzo a San Giuseppe. Per la Festa del papà la pasticceria di Brescia Maresi propone la Bavarese ai Tre Cioccolati: fondente, al latte e bianco. La base è una delicata Marquise al cioccolato fondente, una soffice preparazione simile al pan di Spagna che aggiunge intensità e struttura, esaltando le note avvolgenti dei tre cioccolati. Per chi vuole degustare il dolce tradizionale il Bakery chef campano Fabio Tuccillo propone la Box Zeppole di San Giuseppe.

Ogni scatola contiene sei zeppole pronte per essere farcite; una sac à poche con crema pasticciera artigianale per la farcitura (500gr); un vasetto di amarene succose e dolci. Una procedura fai-da-te che nella ricorrenza offre un'opportunità per riunire l'intera famiglia attorno al tavolo, creando ricordi condivisi per celebrare il legame familiare. "È importante per tutte le famiglie dedicare un momento speciale alla preparazione di dolci delizie, stando a casa e riscoprendo così insieme l'amore per la cucina e la gioia dello stare insieme", afferma Fabio Tuccillo.

"Invito tutti a prendersi una piccola pausa dalla vita frenetica che ci travolge ogni giorno, per riassaporare la gioia di un attimo di condivisione con i propri cari, che diventerà un ricordo prezioso da custodire".

La passione degli italiani per il dolce sembra superare ogni geografia: Just Eat fa sapere che, in occasione della Festa del Papà, le ordinazioni di dessert sono aumentate del 15% con la Zeppola di San Giuseppe tra le più richieste. E comunque le consegne a domicilio nel 2024 hanno superato oltre 145 mila ordinati l'anno scorso.



