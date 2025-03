Da esteti a energici, 7 identikit per chi consuma caffè espresso

Identificate dall'Istituto Espresso Italiano (Iei) le caratteristiche dei consumatori del caffè espresso. La ricerca effettuata ha evidenziato e diviso in sette cluster i vari tipi di consumatori: gli esteti solitari, che apprezzano la qualità e l'atmosfera del bar ma senza un forte coinvolgimento sociale; i frequentatori disinteressati, che si recano al bar come parte della routine ma senza particolari legami con l'esperienza; i socializzatori pratici che vedono il bar come un luogo di socializzazione, senza dare troppa importanza alla qualità del caffè. Poi ci sono gli esploratori di gusto che amano sperimentare nuove varietà di caffè e attribuiscono grande importanza alla qualità; gli amanti della qualità riflessivi che non associano energia o concentrazione; gli energici individualisti che vedono il caffè come parte del proprio stile di vita, associato a energia e piacere personale e, infine, gli addicted del caffè che esprimono forte passione per il caffè, considerato parte integrante della loro cultura e stile di vita.

L'analisi sottolinea in particolare che gli esploratori di gusto (27%) "sono consumatori che amano sperimentare nuove varietà di caffè e attribuiscono grande importanza alla qualità.

Sono persone curiose, sempre alla ricerca di esperienze sensoriali uniche. Per loro, il caffè è molto più di una semplice bevanda: è una forma d'arte". Per gli energici individualisti invece (il 16%) "il caffè è una fonte di energia e uno stile di vita. Lo vedono come un elemento personale, legato alla propria identità e al proprio ritmo quotidiano, più che alla qualità tradizionale".

