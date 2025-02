San Valentino, 500mila in agriturismo tra cene e gite con alpaca

Tra cene romantiche a km zero e pernottamenti sono quasi mezzo milione gli innamorati che trascorreranno San Valentino in campagna, con gli agriturismi che propongono quest'anno una serie di iniziative originali, a partire dalle passeggiate romantiche con gli alpaca. E' quanto stimano Coldiretti e Terranostra Campagna Amica, in occasione del 14 febbraio che sarà celebrato nelle strutture agrituristiche ma anche nei mercati contadini con una serie di attività. I dati sulle prenotazioni confermano un trend positivo delle presenze in un settore che negli ultimi anni ha vissuto una costante crescita.

Gettonatissime le cene a lume di candela e a base di prodotti a km zero, ma c'è anche chi promuove delle passeggiate romantiche con gli alpaca, come a Sant'Omobono Terme (Bergamo), Monteviale (Vicenza) e a Serramonacesca, in provincia di Pescara, da terminare con aperitivo e cena.

"Che si scelga di regalare fiori o una bella cena romantica - sottolinea la presidente di Terranostra Campagna Amica Dominga Cotarella - è importante farlo pensando anche all'amore per la nostra terra. Per questo scegliere le eccellenze italiane rappresenta anch'esso un gesto d'amore importante" Ma iniziative dedicate alla Festa degli Innamorati sono programmate anche nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia, dove saranno proposti anche formaggi e salumi a forma di cuore, oltre a biscotti e aperitivi a tema. Oltre al cibo, i grandi protagonisti di San Valentino saranno i fiori, scelti come omaggio dal 54% degli innamorati, protagonosti anche alla mostre del 2025 più attese come 'Flowers. Dal Rinascimento all'intelligenza artificiale', organizzata al Chiostro del Bramante a Roma,che sarà inaugurata proprio nel giorno di San Valentino e resterà aperta fino al prossimo 14 settembre.

