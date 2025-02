Caramelle intramontabili per un italiano su 3, evocano il consumo coi nonni

Le caramelle dimostrano di saper resistere alla prova del tempo: per 1 italiano su 3 rappresentano un tuffo nel passato e nei ricordi dell'infanzia, come emerge da uno studio di AstraRicerche per Unione Italiana Food. Rimandano ai momenti vissuti con i propri cari, soprattutto i nonni: per 4 italiani su 10 sono le persone che più di tutte ci fanno pensare a questi piccoli dolci da passeggio.

Per celebrare un prodotto consumato ancora oggi da oltre 9 italiani su 10, i, Unione Italiana Food, che rappresenta le principali aziende produttrici di caramelle, ha voluto istituire per l'11 febbraio il "Caramella Day". Dallo studio AstraRicerche emerge anche che 6 italiani su 10 (61%) hanno delle caramelle preferite. E che il tema della memoria e dei ricordi d'infanzia ritorna anche a livello di gusto. I sapori assaggiati da bambini hanno ancora un forte significato per gli adulti di oggi: le caramelle dai gusti "classici" e riconoscibili, presenti a scaffale da tanti anni, sono quelle che piacciono di più (36%).

Allo stesso tempo 1 italiano su 4 (24%) ha una preferenza per le caramelle funzionali - balsamiche, con vitamine, senza zucchero - e verso quelle con gusti innovativi (13%) dimostrando che una innovazione di gusti e consistenze è capace di conquistare le giovani generazioni di italiani.

Dal punto di vista del "packaging" prevale invece la busta (33%), seguita dalle caramelle sfuse o monopezzo (27%), dall'astuccio (17%) e infine dal tubetto (16%). "Le caramelle rappresentano oggi un'eccellenza - riconosciuta a livello internazionale - del Made in Italy alimentare. Dietro al loro sapore inconfondibile si intuiscono sia la lunga tradizione, sia il costante impegno nella ricerca della qualità e nell'utilizzo dei migliori ingredienti. Questo riflette l'essenza della sapienza manifatturiera italiana", afferma Luigi Serra, produttore e portavoce del progetto Piacere Caramelle.



