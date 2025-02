Italiani in gara per tagliare lo spreco di cibo, parte la Challenge

Parte la #sprecozero Challenge, la staffetta virtuosa degli italiani per tagliare 50 grammi del loro cibo gettato alla settimana per arrivare ad un massimo di 368,7 grammi. Ad aiutarli ci sarà lo Sprecometro, app gratuita in grado di misurare giorno per giorno non solo lo spreco alimentare, ma anche l'acqua nascosta, le emissioni correlate e l'impronta ambientale. Viene lanciata oggi in occasione della 12/a Giornata nazionale di Prevenzione fondata dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero, a 5 anni dal 2030.

Come spiega il suo fondatore Andrea Segrè, "una sfida ambiziosa per la quale è urgente verificare il cammino che ci separa dagli Obiettivi dell'Agenda delle Nazioni Unite". La Challenge si propone di monitorare e documentare pubblicamente il percorso e i progressi dei nuclei selezionati dal comitato scientifico. Il team di Sprecometro individuerà i partecipanti attraverso vari criteri: impegno verso la sostenibilità, diversificazione geografica e diversità di composizione familiare.

La famiglia pilota dell'esperimento vive a Bologna e ha scelto il suo nickname per affrontare la sfida: sarà da adesso, e fino al 2030, lo SpreKO LEMNE Team. Tutti i 'Champions 2030' saranno chiamati a monitorare i propri sprechi in periodi temporali distinti, dichiarando il proprio livello al momento di inizio della sfida e impegnarsi a ridurlo del 50% entro il 2030, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'applicazione e continuamente aggiornati. Si alterneranno, quindi, nel condividere sui social della Campagna Spreco Zero e con i media che la seguono attraverso interviste, foto, video e aggiornamenti, aiutando a sensibilizzare un pubblico più ampio.

Inoltre, ogni 5 febbraio, fino al 2030, verranno misurati i progressi delle famiglie e confrontati con le rilevazioni dell'Osservatorio Waste Watcher. Alla fine del percorso, chi si dimostrerà più efficace nel ridurre gli sprechi sarà proclamato vincitore della #sprecozero Challenge.



