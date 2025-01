Coldiretti, fattorie sociali promosse da 8 italiani su 10

Dalla terapia con gli asini a quella con i cavalli, fino alla cura degli animali nelle stalle, la Fattoria Italia rappresenta la nuova frontiera dell'agricoltura sociale con la capacità di offrire servizi e assistenza alle categorie più deboli, a partire dai disabili, proponendo un modello di welfare agricolo sostenuto da quasi 8 italiani su 10 (77%) che vedono nelle campagne un'opportunità per l'inclusione di persone in condizioni di svantaggio sociale o sanitario. Ad affermarlo è un'analisi di Coldiretti su dati Censis diffusa in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, con asini, cavalli, mucche, pecore e conigli, portati a San Pietro assieme all'Aia, l'Associazione Italiana Allevatori, per la tradizionale benedizione.



L'interazione con gli animali è uno degli aspetti più importanti del welfare rurale, e può portare, sottolinea la confederazione agricola, a numerosi benefici, sia a livello fisico che psicologico. Un esempio sono le attività di pet therapy che aiutano a ridurre lo stress, l'ansia e la depressione. Mentre l'ippoterapia può migliorare l'equilibrio, la coordinazione e la forza muscolare. Inoltre, il legame con questi animali. In Italia sono nate circa 9.000 fattorie sociali nelle zone rurali, con l'obiettivo di supportare le famiglie in difficoltà e le categorie più vulnerabili della popolazione, rafforzando il welfare pubblico, secondo le stime di Campagna Amica. Questi servizi hanno un valore complessivo superiore al miliardo di euro, di cui 600 milioni destinati a prodotti agricoli e 400 milioni a servizi sociali forniti dalle imprese agricole.



Nel corso dell'ultimo anno, evidenzia Coldiretti, oltre 50.000 persone hanno beneficiato dei servizi offerti grazie all'impegno sociale degli agricoltori. Questi servizi comprendono il supporto a disabili motori e cognitivi, persone con autismo, detenuti ed ex detenuti, minori in difficoltà o con problemi di apprendimento, donne vittime di abusi, anziani, individui con difficoltà relazionali o dipendenze, disoccupati e migranti.

