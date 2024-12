Coldiretti-Ixè, per il cenone di Capodanno 97 euro a famiglia

Per il cenone di Capodanno le famiglie italiane spenderanno in media 97 euro e il 51% festeggerà a casa, con una media di 7 persone a tavola, mentre il 28% andrà a casa di parenti o amici, il 19% cenerà in ristoranti, agriturismi e pizzerie e solo il 2% deciderà all'ultimo momento. Lo indica l'indagine di Coldiretti/Ixè.

A prevalere sulla maggior parte delle tavole (83%) saranno le lenticchie, seguite da zampone (74%) e uva (52%). Tra i cibi, tutti in linea con la tradizione, non mancherà il pesce, da alici e vongole fino a sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie. Tra la frutta, quella locale prevarrà su quella esotica, con l'88% contro il 34%. Lo spumante (83%) sarà il protagonista del brindisi.

Secondo l'indagine solo il 31% delle famiglie riuscirà a contenere la spesa entro 50 euro. Il 27% spenderà fra 50 e 100 euro, il 21% fino a 150 euro, il 9% fino a 200 euro, il 5% fino a 300 euro e il 2% che supererà questa cifra. Il restante 5%, si legge nella nota, preferisce non rispondere.

La pecentuale, prosegue la Coldiretti, varia anche a seconda delle località: al Sud si prevede una spesa media di 112 euro, al Centro di 104, nelle Isole di 100, fino agli 86 euro del Nord Ovest e agli 84 del Nord Est.

Il gap ricorre anche a livello generazionale, con la fascia dei giovani (18-34 anni) che spenderà 111 euro contro i 70 euro degli over 64.



