Natale 2024, cene di gruppo in crescita del 20%

Crescono le cene di gruppo e vince la cucina tradizionale. A rilevarlo, per il periodo di Natale, è TheFork, piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e operatore europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager. Secondo i dati registrati, "dicembre 2024 si conferma un periodo di grande fermento per le cene di gruppo". In particolare, le cene di gruppo (6 persone o più) hanno mostrato una crescita costante dal 2021: gli incrementi vanno dal +48% nel 2022 rispetto al 2021, al +9% nel 2023 rispetto all'anno precedente. Il trend positivo si conferma anche nei primi giorni del 2024, con un incremento del 20% per le cene di gruppo.

Le cucine regionali italiane, nel loro insieme, restano le preferite e hanno visto una crescita notevole nella loro popolarità, passando dal 19%, nel 2021, al 28%, nel 2023.

Le città dove le tavolate sono più numerose includono Monza, Milano e Palermo. Anche le prenotazioni al ristorante, per le festività, tra Natale e l'Epifania hanno registrato una lieve crescita tra il 2022 e il 2023 e l'attesa è in linea con il trend storico, il 55% delle prenotazioni è per due persone, con una spesa media di 30€ a persona. Tra i piatti più richiesti, figurano quelli della tradizione, come pasta fresca, bollito e i dolci natalizi come pandoro e panettone. La scelta cade anche per i ristoranti che offrono menu fissi pensati per le feste.





