Gambero Rosso, 33 pasticcerie dettano tendenze del dolce italiano

Dai maritozzi dei maestri della tradizione ai croissant dolci-salati di forma cubica se non addirittura piramidale dei giovani pastry-chef emergenti. Sono le nuove tendenze del dolce in Italia colte e raccontate dal "Pasticceri e Pasticcerie 2025", la quattordicesima edizione della guida di Gambero Rosso presentata a Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna, in collaborazione con Club Kavè, che vede salire a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte.

La pubblicazione fotografa un settore in pieno fermento. Il dolce, protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure come piccola coccola quotidiana. "Viviamo in un mondo profondamente interconnesso, -- sottolinea Marina Savoia, curatrice della guida - nel quale le tendenze - non importa da dove arrivino - viaggiano veloci e dettano il palinsesto sui banconi. Il 2024 è stato l'anno del dilagare di maritozzi, croissant cubici, piramidali, rolls e affini Se è vero che la prima impressione è quella di un'omologazione generale, vale però la pena porre l'accento su ingredienti e legami col territorio.E sulle specialità tradizionali il nostro paese, più di ogni altro, vanta una preziosa biodiversità. Del resto, occupano un ruolo di rilievo anche nel lavoro di giovani pasticceri e pasticcere, come Arianna Valente e Raffaele Gant, premiati come Pasticceri Emergenti con Libera, insegna di Asti, o come Delia Salvo, della pasticceria Delia di Lecce, Novità dell'Anno".

Sono 660 i locali censiti dalla Guida e 61 le novità che debuttano quest'anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, a cui si aggiunge Iginio Massari, Maestro dei maestri in Italia e nel mondo con Pasticceria Veneto di Brescia che merita Tre Torte d'oro. Due i nuovi indirizzi che entrano a far parte dell'Olimpo dell'eccellenza: in Veneto la pasticceria Denis Dianin di Selvazzano Dentro (Padova) e in Basilicata Tiri Bakery & Caffè a Potenza. A stravincere come qualità è la Lombardia, con 9 pasticcerie a pieno punteggio seguita dalla Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA